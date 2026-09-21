美國、丹麥、格陵蘭明簽安全協議 強化北極防衛合作

格陵蘭島。(美聯社檔案照)

丹麥 政府表示，美國、丹麥與格陵蘭明天將在紐約聯合國 大會場邊簽署先前宣布的格陵蘭安全協議。

法新社報導，美國總統川普 18日表示，這項安排將讓美國取得格陵蘭安全事務的「永久控制權」。格陵蘭是丹麥在北極地區的自治領土，川普長期以來一直試圖取得格陵蘭。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）辦公室表示，她將與川普及格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）於22日格林威治時間14時30分（美東時間上午10時30分）在紐約聯合國大樓簽署這項協議。

佛瑞德里克森今天表示，這項尚未公開的協議「承認」丹麥王國的主權與領土完整，以及格陵蘭人民的自決權。

她在紐約接受丹麥廣播電台（DR）訪問時表示：「從丹麥的角度來看，這是一項很好的協議。當這項協議有利於北歐國家及北極地區的安全時，也有利於北大西洋公約組織（NATO）與歐洲。」

川普自2025年1月重返白宮以來，一再堅稱美國基於戰略考量需要控制格陵蘭，令北約盟國丹麥感到不安，也引發北約內部強烈反彈。

根據華府，這項協議確保了中俄兩國未經美方同意，將無法在格陵蘭建立軍事基地或進行敏感領域的投資。

佛瑞德里克森說：「這是我們與美方達成共識已久的事實：北極地區與北大西洋是構成所有北約盟國重要的防衛區域。」