我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了辜負孩子

35歲華人蘋果工程師釣魚遇船難 留下3名幼兒

美國、丹麥、格陵蘭明簽安全協議 強化北極防衛合作

中央社哥本哈根21日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
格陵蘭島。(美聯社檔案照)
格陵蘭島。(美聯社檔案照)

丹麥政府表示，美國、丹麥與格陵蘭明天將在紐約聯合國大會場邊簽署先前宣布的格陵蘭安全協議。

法新社報導，美國總統川普18日表示，這項安排將讓美國取得格陵蘭安全事務的「永久控制權」。格陵蘭是丹麥在北極地區的自治領土，川普長期以來一直試圖取得格陵蘭。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）辦公室表示，她將與川普及格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）於22日格林威治時間14時30分（美東時間上午10時30分）在紐約聯合國大樓簽署這項協議。

佛瑞德里克森今天表示，這項尚未公開的協議「承認」丹麥王國的主權與領土完整，以及格陵蘭人民的自決權。

她在紐約接受丹麥廣播電台（DR）訪問時表示：「從丹麥的角度來看，這是一項很好的協議。當這項協議有利於北歐國家及北極地區的安全時，也有利於北大西洋公約組織（NATO）與歐洲。」

川普自2025年1月重返白宮以來，一再堅稱美國基於戰略考量需要控制格陵蘭，令北約盟國丹麥感到不安，也引發北約內部強烈反彈。

根據華府，這項協議確保了中俄兩國未經美方同意，將無法在格陵蘭建立軍事基地或進行敏感領域的投資。

佛瑞德里克森說：「這是我們與美方達成共識已久的事實：北極地區與北大西洋是構成所有北約盟國重要的防衛區域。」

精華 FAQ

  • 丹麥政府表示，3方將於22日格林威治時間14時30分，也就是美東時間上午10時30分，在紐約聯合國大樓、聯合國大會場邊正式簽署協議。

  • 丹麥首相佛瑞德里克森表示，這項尚未公開的協議承認丹麥王國的主權與領土完整，也確認格陵蘭人民享有自決權，試圖在安全合作與主權爭議間取得平衡。

  • 華府表示，協議可確保中俄若未經美方同意，無法在格陵蘭建立軍事基地或進行敏感領域投資，顯示其核心目的是強化北極與北大西洋的戰略防衛。

川普 聯合國 丹麥

上一則

川習會前夕 美日韓聯合聲明對抗經濟脅迫、重申挺台

下一則

貝森特：美將延長對中關稅休兵 討論設AI對話機制

延伸閱讀

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權
川普稱達協議：美取得格陵蘭永久安全控制權

川普稱達協議：美取得格陵蘭永久安全控制權
川普稱美「永久」掌控格陵蘭安全 丹麥總理回應了

川普稱美「永久」掌控格陵蘭安全 丹麥總理回應了
川普稱與丹麥達「無限期」協議：美取得格陵蘭安全控制權

川普稱與丹麥達「無限期」協議：美取得格陵蘭安全控制權

熱門新聞

特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
日本「最上級」匿蹤巡防艦2022年11月6日在東京以南外海的相模灣，參加海上自衛隊成立70周年紀念儀式。（路透）

中國海軍20多年暴增近7倍 美軍擬罕見向日韓採購軍艦

2026-09-16 03:20
Nvidia執行長黃仁勳(右)14日在洛杉磯出席一項論壇時，在台上接到川普總統(左)的電話，並現場擴音川普與他的對話，川普直言AI失控是場騙局，只會使中國稱霸。(路透資料照)

黃仁勳演講突接川普來電 台上擴音5分鐘喊「AI失控是騙局」

2026-09-15 05:46

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲

傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲