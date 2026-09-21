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川習會前夕 美日韓聯合聲明對抗經濟脅迫、重申挺台

中央社紐約21日綜合外電報導
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美國國務卿魯比歐（中）在紐約與日本外務大臣茂木敏充及南韓外交部長趙顯會面。（美聯...
美國國務卿魯比歐（中）在紐約與日本外務大臣茂木敏充及南韓外交部長趙顯會面。（美聯社）

美國今天重申對核心亞洲盟友日本與南韓的防衛承諾。在美國總統川普與中國國家主席習近平本周舉行峰會前夕，美日韓3國表達對台灣的支持。

路透報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天在紐約與日本外務大臣茂木敏充及南韓外交部長趙顯會面。他們發布聯合聲明誓言，將堅決反對「經濟脅迫及非市場政策與做法」，以及「擾亂供應鏈的任意出口限制」，顯然是指向中國。

3國也對啟動新的經濟安全三方磋商機制表示歡迎，這是鞏固供應鏈及強化關鍵技術合作的廣泛努力一環。

聲明指出，美國「重申對日本及南韓的堅定防衛承諾，並以美國包括核能力在內無可匹敵的軍事實力作為後盾，同時再次確認對日韓兩國的延伸嚇阻保證」。

根據聲明，他們強調維持台海和平與穩定的重要性。美國國務卿與日韓外長鼓勵和平解決兩岸問題，並反對任何單方面改變現狀的企圖。他們表示支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

此外，3國也強調支持根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）所反映的國際法，維護印太地區及全球所有國家航行與飛越自由、不受阻礙的合法商業活動，以及海洋的其他合法用途。

在提及北韓時，3國外長重申對實現北韓「完全無核化」的堅定承諾，並呼籲北韓重啟對話。

精華 FAQ

  • 三國明確表示，將堅決反對經濟脅迫、非市場政策與做法，以及可能擾亂全球供應鏈的任意出口限制，內容明顯指向中國近年相關作為。

  • 聲明強調維持台海和平與穩定的重要性，鼓勵以和平方式處理兩岸問題，反對任何單方面改變現狀的企圖，並支持台灣有意義參與適當國際組織。

  • 美國重申對日本與南韓的堅定防衛承諾，並以核能力在內的軍事實力作後盾；三國也歡迎新的經濟安全磋商機制，並再次呼籲北韓走向完全無核化。

川習會 南韓 習近平

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