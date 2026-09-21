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通膨、移民、彈藥短缺…都怪他 川普今年狂轟拜登近900次

中央社華盛頓21日綜合外電報導
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拜登、川普。（美聯社檔案照）
拜登、川普。（美聯社檔案照）

美國將於11月舉行期中選舉，共和黨正努力守住對國會的脆弱掌控權，路透檢視資料後發現，美國總統川普今年已提及前總統拜登的名字近900次，在選前持續將拜登置於政治辯論焦點。

路透社報導，川普平均每天3次在演說、談話及社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文中，將現年83歲的民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）當作政治攻擊目標，將通膨、移民乃至彈藥短缺等問題歸咎於他。與此同時，拜登因為罹患第4期癌症，已大幅淡出公眾視野。

路透社檢視資料後發現，自今年1月1日以來，川普至少點名拜登890次，相關言論遍及今年近200場活動及訪談，以及約190則「真實社群」貼文。

他至少210次在談到經濟時提及拜登，168次是談及移民時，138次涉及外交政策與國家安全議題，並將其他一系列國內問題歸咎於拜登。

川普曾在多種場合批評拜登，包括第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）電影首映會，國家祈禱早餐會，以及白宮南草坪傳統復活節滾彩蛋活動等。

今年7月在土耳其舉行的北大西洋公約組織（NATO）會議期間，川普曾一天內提及拜登16次，創下單日紀錄。他將軍事彈藥短缺、住房成本以及鋼鐵業遭貶抑等問題歸咎於拜登。

路透社指出，在距離11月3日期中選舉僅剩6週之際，這項策略反映出，川普試圖讓美國人持續把焦點放在前政府的失敗，而非選民對他自身執政表現的疑慮。

川普9月9日曾在達拉斯舉行的共和黨期中選舉大會上告訴黨內支持者：「民主黨讓你們在『瞌睡喬』拜登執政下，經歷4年的災難、混亂與死亡。」

共和黨策士威廉斯（Ryan Williams）指出，川普總需要找一個人當作攻擊目標，而且針對單一人物比針對一個政黨更好。他任內一直都這麼做，也能藉此轉移外界對當前問題的注意力。

精華 FAQ

  • 路透檢視資料發現，自今年1月1日以來，川普至少點名拜登890次，遍及近200場活動與訪談，以及約190則Truth Social貼文。

  • 他至少210次在談經濟時提到拜登，168次涉及移民，138次談到外交政策與國家安全，並把通膨、彈藥短缺等多項問題都推給拜登。

  • 路透認為，川普希望選民持續聚焦前政府的失敗，而非質疑他自己的執政表現；共和黨策士也指出，攻擊單一人物更能有效轉移外界注意。

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