前國防部官員：中國在吉布地美軍基地6哩處設偵察據點

圖為曼德海峽衛星空拍圖。（路透）

福斯新聞網21日報導，川普 第一任期國防部 發言人墨菲(Morgan Murphy)受訪時說，中國在距離美軍海外基地大約6哩的地點成立偵查樞紐，企圖對紅海 展開監聽。他說，美軍位於非洲東部國家吉布地的軍事基地「萊蒙尼爾營」(Camp Lemonnier)附近，出現了可以俯瞰曼德海峽(Bab el-Mandeb Strait)的中國情報新據點，似乎存有不軌意圖。

在川普第一任期擔任國防部長艾思博(Mark Esper)發言人的墨菲指出：「中國正在做的，顯然就是建立監聽能力。」他說，北京明顯對紅海進行監聽，「當你建造一個30公尺的衛星天線並用圓頂罩住，讓別人都看不到它指向何處的時候，很明顯你就是圖謀不軌。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)日前公布研究報告指出，吉布地「萊蒙尼爾營」是美國每年耗資6600萬元的關鍵軍事基地，中國在距離基地大約6哩之外的地點，軍事足跡已經升級。報告指出，由此可見北京已經把紅海變成了一個危險的監視中心。

報告指出，中國軍方能透過新設施監控在附近運作的其他國家軍隊活動，不過目前仍無法確定中國是否正在積極攔截通訊。

墨菲分析，這些訊息在「川習會」登場之前出現，可能為美中關係帶來新一波緊張。

CSIS研究報告指出，中國的監控設施包括一棟控制大樓、三個用於高頻通訊的30公尺偶極天線(dipole antennas)、兩個用於極高頻與超高頻的較小天線、三個移動式衛星天線碟盤、四個可能是5G的鐵塔，還有覆蓋著未識別資產的「雷達天線罩」(radome)。

報告指出，其中有2024年以來首次出現的通訊新設備，可能是「自動化指揮系統」(C4ISR)架構的一部分，擴大中國監控外國軍隊且攔截訊號、追蹤海軍動向、與北京進行通訊等能力。報告指出，這些設施將為中國提供更穩健的區域作戰環境全貌。

墨菲指出：「這不是補給庫，這是能夠直擊美國力量投射及美國海軍的50碼線黃金觀眾席。」他說，大國不會只是為了後勤而在競爭對手的艦隊旁邊設置監聽站。