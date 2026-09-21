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貝森特預告川習年底前再見2次 葛里爾則說美中不會今天延長貿易休兵

編譯陳律安／綜合外電
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美國財長貝森特說，川習年底前可能再會見兩次。路透
美國財長貝森特說，川習年底前可能再會見兩次。路透

美國財政部長貝森特表示，美國總統川普與中國國家主席習近平本周會晤後，年底前可能再度舉行兩次會談，美中雙方可能在兩個月後，於深圳舉行的亞太經合會上，聚焦於探討人工智慧（AI）相關議題。

貝森特說，在談判中，美中雙方聚焦於維持貿易休兵，並研議調降部分商品關稅，中國可望降低美國能源產品關稅，美國可望降低中國醫療器材關稅。

貝森特說，美中雙方希望建立溝通管道，以因應各類型的AI事件。他說，中國的AI模型非常強大，但美國仍居於領先，而中國也不會向我們告知，他們是否發生過AI事件。

貝森特表示，OpenAI旗下先進AI模型最近駭入Hugging Face的事件，應由OpenAI管理層負責，而不是一群AI代理，他認同麻省理工學院研究實驗室共同主任哈騰洛赫的看法，認為「應該負責的是人類，而不是AI」。

他說，川普提出任命「AI沙皇」的構想，將有助於「釐清這些問題的背景、性質與範圍，而這些問題非常重要」。

貝森特也說，曾與中國就伊朗問題，進行幕後磋商，中國央行總裁也積極參與。

談及美國公債殖利率，貝森特重申，債券與能源價格之間的關聯性高得超乎異常，預期伊朗衝突結束後，利率應會下降。他也表示，財政部因應先前市場流動性不足的情況，近期已擴大公債買回規模，並認為目前美債殖利率正「偏離」均衡水準。

關於聯準會（Fed）的升息行動，貝森特說，不表態是否認同，但相信主席華許會本於Fed的職責，做出正確決定，而川普對華許有信心。

美國貿易代表葛里爾則向彭博電視表示，上周末舉行的美中會談「積極且卓有建設性」，最終目標是實現穩定。但他也說，「我們的判斷是，今天應該不會就延長貿易休兵達成協議，這項安排11月才到期，我認為還有時間討論具體條款」。

精華 FAQ

  • 他表示，川普與習近平本周會晤後，年底前可能還會再舉行2次會談，雙方也可能在兩個月後於深圳舉行的亞太經合會上，進一步討論AI等相關議題。

  • 雙方談判重點是維持貿易休兵，並研議調降部分商品關稅；其中，中國可望降低美國能源產品關稅，美國則可能降低中國醫療器材關稅，以穩定雙邊關係。

  • 葛里爾認為上周末的美中會談積極且具建設性，最終目標是維持穩定；但他也直言，今天應不會就延長貿易休兵達成協議，因為這項安排要到11月才到期。

貝森特 習近平 川普

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