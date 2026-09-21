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川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

記者顏伶如／即時報導
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美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華盛頓郵報20日獨家報導，在國務院有近20年資歷的41歲外交官厄哈特(Christian Ehrhardt)長年任職於安全部門，不太可能成為外交貴賓，但今年6月中旬訪問象牙海岸、甘比亞、幾內亞比索、多哥、加彭等國家獲得隆重款待，因為他從去年開始掌理重置移民辦公室(Office of Remigration)之後，開始穿梭非洲說服各國領導人接收美國遣返專機，即使遣返移民並非該國公民。

報導指出，「第三國」驅逐協議是川普第二任期引發爭議的創新措施，反映川普總統強硬移民政策的核心部分，這類協議正由厄哈特掌理的辦公室負責磋商。

重置移民辦公室隸屬於國務院人口、難民暨移民局(Bureau of Population, Refugees and Migration)，約有15名員工。根據華郵取得政府內部資料，截至今年6月底為止，川普政府已經授權或承諾提供至少4.1億元，促成以非洲與拉丁美洲為主的31個國家達成第三國驅逐協議。

根據協議架構，移民將被驅逐到毫無淵源的國家。行動推出初期，載有中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗移民的遣返專機飛抵哥斯大黎加，載著越南、寮國、古巴、牙買加移民的遣返專機則抵達非洲小國史瓦帝尼。

一名熟悉內情的美國官員說，厄哈特與外國領導人會面時經常被視為「白宮特使」，因此獲得紅地毯禮遇。

根據華郵取得重置移民辦公室內部文件，與美國簽署「第三國」驅逐協議的國家，獲得報酬差異頗大，有13個外國政府是拿到8100萬元的直接付款。

另外，川普政府承諾為聯合國國際移民組織(International Organization for Migration)提供1.79億元且為聯合國難民署(UN Refugee Agency)提供1.24億元，用於第三國的難民與基礎設施相關項目。

消息人士說，這些款項在很大程度上取代了美國傳統以來對全球組織的捐款，因此成為外國政府接受第三國驅逐協議的誘因。

根據國務院內部文件，各國簽訂的第三國驅逐協議規模與範圍都不相同：舉例來說，烏干達只接收非洲國家公民，剛果卻不接受任何非洲人，中非共和國與史瓦帝尼願意接收暴力犯罪份子，迦納、獅子山共和國則只接納非暴力犯罪份子。

白宮發言人畢斯(Lauren Bis)對華郵表示，只有原籍國不願接收的移民才會被送往第三國，包括危險犯罪份子或被發布驅逐令卻要求不要遣返回母國的非法移民。

精華 FAQ

  • 目的是把原籍國不願接收的移民，轉送到其他國家安置或遣返，藉此強化川普第二任期的強硬移民政策，也讓美國能更快執行驅逐令。

  • 由國務院重置移民辦公室主管厄哈特負責，他帶著國務院身分穿梭非洲多國，與各國領導人談判，爭取他們接受美國遣返專機與相關安排。

  • 華郵指出，美方以直接付款、對國際移民組織與難民署的資助，以及基礎設施和難民項目承諾作為誘因，部分國家因資金補助而接受協議。

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