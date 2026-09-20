川普：華府凱旋門將兼作軍事基地 配備無人機及狙擊手

川普總統展示白宮計畫興建的拱門紀念碑的模型。(路透)

美國總統川普 今天宣布，他計畫在華府 一處歷史名勝興建的大型凱旋門，將同時作為無人機 和狙擊手的基地。

法新社報導，川普在真實社群（Truth Social）貼文表示：「我已經同意將這座宏偉的凱旋門改成一座頂級軍事綜合體／凱旋門…用於安置、儲存，並且能夠快速部署大量無人機，以及在屋頂和廣場區域部署狙擊手，此外倉庫中還將額外配置和存放大量狙擊彈藥。」

他指出：「世界上任何地方都不會再有這樣的設施。在59個主要城市和首都中，華府是全球唯一沒有凱旋門的城市，但是現在將擁有一座，而且會是所有凱旋門中最宏偉的一座！」

這座規劃中的巨大建築位在波多馬克河（Potomac River）畔、阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）附近，是川普試圖在美國首都烙下個人印記的最新行動。

川普政府尚未就這項對美國首都的重大變更徵詢國會意見。

由於建築規模龐大，這座凱旋門勢必會遮蔽華府地標之一林肯紀念堂（Lincoln Memorial）和安葬數十萬美軍官兵的阿靈頓國家公墓之間的視線。

▼收聽一洲焦點Podcast：