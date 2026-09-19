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川普宣布將成立人工智慧部隊 近期任命新AI沙皇

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川普宣布將成立人工智慧部隊 近期任命新AI沙皇

中央社華盛頓19日綜合外電報導
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川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

美國總統川普今天在社群媒體發文宣布，他將成立「人工智慧部隊」（AI Force），並於近期新任命一位掌管AI事務的「AI沙皇」（AI czar），但未說明進一步細節或實施方法。

川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我正在組建AI部隊，就像我在第一次任期內成立太空軍（Space Force）一樣；太空軍已取得巨大成功。」

他指出：「我們絕不會以任何方式阻礙或遏止這個令人難以置信的產業的成長。相反地，我們會珍惜、協助並守護它，讓它持續成長！不過，我們也會留意不良行為，而我們現有的刑事與民事司法體系可輕易處理這些問題。」

川普還說，AI是下一場工業革命，或如同網際網路般的變革，但規模更大、影響也更深遠，未來產值可能占美國國內生產毛額（GDP）25%。

此外，美國在AI領域的發展超越中國及其他國家，他打算保持這樣的領先地位。

路透報導，若川普兌現承諾，他將任命自己第二位AI沙皇。創投人士塞克斯（David Sacks）先前曾擔任這個職位，但他已於春季請辭，轉任外部顧問。

白宮目前未回應路透的置評請求。

川普本周稍早指出，針對AI和資料中心已形成一場「病態陰謀」。他不認同制定聯邦AI規範的呼籲，強調美國僅需一名強而有力的總統來監管這項技術。

美國官員表示，川普準備於下週與中國國家主席習近平會面，美方將在會談中提出AI議題。

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精華 FAQ

  • 他表示將成立「人工智慧部隊」（AI Force），並在近期任命一位新的「AI沙皇」負責AI事務，但目前尚未公布具體職責、組織架構或執行細節。

  • 川普表示政府不會以任何方式阻礙AI產業成長，反而會珍惜、協助並守護它；至於不良行為，則交由現有刑事與民事司法體系處理。

  • 川普稱AI是下一場工業革命，未來產值可能占美國GDP 25%，因此要維持美國在AI領域領先中國；美方也準備在下週與習近平會面時提出AI議題。

川普 人工智慧 社群媒體

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