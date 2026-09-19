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川普禁CNN等3家媒體進入白宮 有人批違憲

中央社華盛頓19日綜合外電報導
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CNN特派記者克雷恩(Betsy Klein)手持空的採訪證套，在白宮外的人行道...
CNN特派記者克雷恩(Betsy Klein)手持空的採訪證套，在白宮外的人行道上進行報導。(路透)

在美國總統川普宣布禁止美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站Politico、新聞頻道MS NOW進入白宮後，這3家媒體的記者今天被拒絕進入白宮；記者爭取新聞自由委員會（Reporters Committee for Freedom of the Press）主席布朗（Bruce D. Brown）表示此舉違憲。

川普（Donald Trump）昨天宣布，將禁止CNN、Politico、MS NOW等3家媒體進入白宮，稱這些媒體持續報導「假新聞」。

CNN指出，白宮一些工作人員，包括新聞辦公室成員，都對這項宣布措手不及。一名知情人士透露，相關人員還在忙著了解更多細節。

布朗說：「第一修正案寫得很明確，白宮既然允許一些記者進入，就不能因為不喜歡其他記者的報導，而禁止他們進入。」

他認為如果提起訴訟，法院很快就會推翻這樣的做法。

CNN報導，一些評論員推測，對部分媒體下禁令是試圖於期中選舉前，轉移各界對這一周來負面新聞的關注。川普目前因美伊戰爭面臨日益高漲的壓力，另有油價上漲和民眾擔憂生活成本攀升等問題。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）美國辦事處執行主任韋默斯（Clayton Weimers）指出：「新聞採訪權不是記者的特權，而是確保美國人民能夠獨立獲取訊息的權利。」

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精華 FAQ

  • 川普宣布禁止CNN、Politico與MS NOW等3家媒體進入白宮，並已使這些媒體的記者今天被拒絕入內，理由是他認為相關報導屬於「假新聞」。

  • 布朗指出，白宮既然已允許部分記者進入，就不能因為不喜歡某些媒體的報導而加以排除，這會違反第一修正案保障的新聞自由與平等採訪權。

  • CNN報導指出，有評論員認為這可能是川普在期中選舉前轉移焦點的手段，因為他正面臨美伊戰爭壓力、油價上漲與生活成本攀升等負面議題。

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