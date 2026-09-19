川普禁止3間媒體入白宮 CNN記者到場吃閉門羹

CNN記者克雷恩今天早上被拒絕進入白宮。(美聯社)

美國總統川普 昨天宣布，將禁止美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站Politico、新聞頻道MS NOW等3家媒體進入白宮 ，CNN記者克雷恩今天早上就被拒絕進入白宮。

克雷恩（Betsy Klein）說道，美國特勤局（U.S. Secret Service）一名人員聲稱她的記者證已經失效。

Politico與MS NOW的記者今早也前往白宮準備工作，同樣被禁止進入。

這3間媒體都發聲，會採取法律行動捍衛自家記者權利。

CNN聲明寫道，今早CNN記者被拒絕進入白宮園區，「無論如何嘗試限制進入白宮與其他政府大樓，或企圖以任何其他方式阻礙我們新聞工作，CNN報導美國政府的使命會繼續下去」。

聲明還說，「根據美國憲法，我們有權在不受政府阻礙或干預之情況下進行報導，而該禁令是對於這項基本權利的違法侵犯」。

MS NOW也發布聲明指出：「將採取一切必要措施，捍衛我們（美國憲法）第一修正案權利以及獨立新聞在我國民主制度中發揮的關鍵作用。」

Politico總編輯葛林柏格（Jonathan Greenberger）在給同事的備忘錄中寫道：「我們將堅決捍衛我們的第一修正案權利。」

川普（Donald Trump）昨天於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，即刻起他禁止CNN、Politico和MS NOW進入白宮，理由是他們持續報導「假新聞」。

他還提及，未來也會對其他報導「假新聞」的新聞機構採取相同作法。

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MS NOW駐白宮記者(左起)、CNN駐白宮記者以及Politico駐白宮記者被拒絕進入白宮。(美聯社)