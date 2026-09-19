川普禁止3間媒體入白宮 CNN記者到場吃閉門羹
美國總統川普昨天宣布，將禁止美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站Politico、新聞頻道MS NOW等3家媒體進入白宮，CNN記者克雷恩今天早上就被拒絕進入白宮。
克雷恩（Betsy Klein）說道，美國特勤局（U.S. Secret Service）一名人員聲稱她的記者證已經失效。
Politico與MS NOW的記者今早也前往白宮準備工作，同樣被禁止進入。
這3間媒體都發聲，會採取法律行動捍衛自家記者權利。
CNN聲明寫道，今早CNN記者被拒絕進入白宮園區，「無論如何嘗試限制進入白宮與其他政府大樓，或企圖以任何其他方式阻礙我們新聞工作，CNN報導美國政府的使命會繼續下去」。
聲明還說，「根據美國憲法，我們有權在不受政府阻礙或干預之情況下進行報導，而該禁令是對於這項基本權利的違法侵犯」。
MS NOW也發布聲明指出：「將採取一切必要措施，捍衛我們（美國憲法）第一修正案權利以及獨立新聞在我國民主制度中發揮的關鍵作用。」
Politico總編輯葛林柏格（Jonathan Greenberger）在給同事的備忘錄中寫道：「我們將堅決捍衛我們的第一修正案權利。」
川普（Donald Trump）昨天於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，即刻起他禁止CNN、Politico和MS NOW進入白宮，理由是他們持續報導「假新聞」。
他還提及，未來也會對其他報導「假新聞」的新聞機構採取相同作法。
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被禁止進入白宮的媒體包括CNN、Politico與MS NOW。川普在Truth Social發文稱，原因是這些媒體持續報導他所說的「假新聞」，並表示未來也可能對其他媒體採取相同做法。 CNN記者克雷恩今早前往白宮時，被美國特勤局人員拒絕放行，對方聲稱她的記者證已經失效，導致她無法進入白宮園區採訪與工作。 CNN、MS NOW與Politico都表示將捍衛記者權利，並採取法律行動。CNN強調政府不得阻礙新聞工作，MS NOW與Politico則都指出會堅決守住第一修正案所保障的權利。
精華 FAQ
被禁止進入白宮的媒體包括CNN、Politico與MS NOW。川普在Truth Social發文稱，原因是這些媒體持續報導他所說的「假新聞」，並表示未來也可能對其他媒體採取相同做法。
CNN記者克雷恩今早前往白宮時，被美國特勤局人員拒絕放行，對方聲稱她的記者證已經失效，導致她無法進入白宮園區採訪與工作。
CNN、MS NOW與Politico都表示將捍衛記者權利，並採取法律行動。CNN強調政府不得阻礙新聞工作，MS NOW與Politico則都指出會堅決守住第一修正案所保障的權利。
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