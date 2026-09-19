與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

美國總統川普 表示已與丹麥 達成協議，將使美方「永久掌控」格陵蘭 安全後，丹麥外交部長和格陵蘭總理今天在社群媒體發文說，與美國達成的任何協議均不會損害格陵蘭主權。

路透報導，美國、丹麥和格陵蘭在美東時間18日晚間宣布三方已達成協議，永久允許美國在格陵蘭展開大型軍事部署，並禁止美國對手在當地設立基地。

川普（Donald Trump）在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我很高興宣布，美利堅合眾國已與丹麥王國及格陵蘭達成協議，讓美國對格陵蘭的安全和其他所有需求擁有永久控制權。」

這項協議的重要細節尚未公布，像是美國在丹麥自治領地格陵蘭的軍事部署規模，以及丹麥是否將外交政策和資源方面的正式權力移交華府等。

據報導，這項協議有望在下周登場的聯合國大會（UNGA）總辯論期間簽署完成。丹麥和格陵蘭都期盼這項協議能終結川普過去數月揚言掌控格陵蘭引發的不確定性。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天在臉書（Facebook）發表聲明說，「對格陵蘭、丹麥及美國而言，下周將會是美好的一周。經過這段充滿不確定性的時期後，盼最終促成一項具約束力的協議，強化北極和北大西洋安全，從而鞏固我們在北大西洋公約組織（NATO）和歐洲共享的安全，同時尊重（丹麥）王國的底線。」

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也在臉書發文說：「很高興代表格陵蘭宣布，我們即將達成一項協議，這不僅對我國全體人民的安全有利，也有助國家持續發展。這項協議承認我們王國的主權和領土完整性，以及格陵蘭人民的自決權。」

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