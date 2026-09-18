「持續報導假新聞」川普禁CNN等媒體進白宮：還有更多

白宮。（美聯社）

川普 總統今天宣布，將禁止美國有線電視新聞台（CNN）、政治新聞網站Politico、新聞頻道MS NOW等3家媒體進入白宮 ，稱這些媒體持續報導「假新聞」，還揚言未來可能對更多新聞媒體採取同樣做法，恐加深川普政府和主流媒體間的緊張關係。

川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，即刻起，他禁止CNN、Politico和MS NOW進入白宮，理由是他們持續報導「假新聞」。但他未說明具體作法。

他還說，未來也會對其他報導「假新聞」的新聞機構採取相同作法。

不過，川普發文後不久，CNN報導，未有跡象顯示川普政府已採取任何作法，截至發稿時間，CNN記者仍持續坐在白宮媒體工作區。

川普隨後在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪，被問及此事時表示，他決定禁止這3家媒體進入白宮並非針對某則特定報導，基本上是針對過去2年累積下來的種種報導。他們故意撰寫負面新聞，因為他們試圖要「削弱共和黨 及共和黨政府」。

美聯社指出，這是川普政府對保障言論自由的美國憲法第一修正案所進行的最新挑戰。

媒體問及這項禁令是否試圖恐嚇媒體，川普否認並表示，「我討厭不誠實的媒體」。

川普也說，他不認為法院應該允許日復一日、不斷地出現假新聞。

在此之前，川普曾在2025年2月禁止美聯社記者進入橢圓形辦公室、總統專機「空軍一號」及其他規模過小而無法容納完整媒體團的活動，藉以報復該新聞機構未配合他將「墨西哥灣」改名為「美國灣」的作法。

美聯社隨後提起訴訟，該案目前仍在審理中。

川普長期以來對他視為不利的新聞報導大感不滿，不僅對新聞機構提起訴訟，也不時在公開場合或社群媒體上抨擊個別記者或直接指稱特定新聞機構報導「假新聞」。

據報導，川普自去年重返白宮以來，已對「紐約時報」（New York Times）、「華爾街日報」（The Wall Street Journal）、英國廣播公司（BBC）和其他新聞媒體採取法律行動。