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華許升息為何川普反而力挺？「Fed傳聲筒」揭密

消息人士：美考慮放行多數中國藥物授權交易

中央社紐約18日綜合外電報導
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美國正在研擬製藥業者在中國投資的相關法規，可能會保留美國製藥業者達成多數中國藥物...
美國正在研擬製藥業者在中國投資的相關法規，可能會保留美國製藥業者達成多數中國藥物授權交易的能力。示意圖（路透）

根據3名聽取相關簡報人士透露，美國正在研擬製藥業者在中國投資的相關法規，可能會保留美國製藥業者達成多數中國藥物授權交易的能力。

路透社報導，這將標誌著川普政府在新的國家安全法規下，對其他產業收緊與中國往來的政策發生轉變，且限制程度將較部分國會議員尋求的標準寬鬆。

消息人士表示，這項由美國財政部正在起草的法規，可能允許美國製藥業者投資中國正在開發的潛力新藥，只要這些藥物與病原體或可能被武器化的生物科技無關。

因未獲授權公開討論而要求匿名的消息人士表示，這些法規尚未拍板，仍有可能發生變化，特別是倘若美國總統川普介入的話。

部分國會議員和規模較小的製藥業者並不贊成這種做法，認為這類投資構成國安風險，將削弱美國在開發藥物方面的領先地位。

這些法規可能會放行價值數十億美元的交易，有助於填補美國業者的新藥產品線，並為中國業者提供資金。根據研究機構GlobalData的數據，去年中國生技業對外授權交易價值達1150億美元。

中國國家主席習近平預計將於下週訪美，並與美國總統川普會面。

這3名消息人士以及第4名聽取過簡報的人士表示，美國財政部不太可能在川習會前公布任何有關製藥投資的新規定。

研擬中的法規內容此前未被媒體報導過。財政部和白宮官員婉拒對此發表評論。

精華 FAQ

  • 重點是保留美國藥廠與中國多數新藥專案進行授權交易與投資的空間，而非全面封鎖對中合作，顯示政策仍留有相當彈性。

  • 消息人士指出，若藥物與病原體、或可能被武器化的生物科技相關，這類案件較可能被限制；其他與一般新藥開發相關的交易則可能放行。

  • 法規若放行，將有助美國藥廠補充新藥產品線，也可為中國生技公司帶來資金；但部分議員與小型藥廠擔心，這會增加國安風險並削弱美國研發優勢。

財政部 習近平 川普

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