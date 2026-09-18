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川普政府批准出售最先進F-35戰機給沙烏地 為何引爭議？

記者顏伶如／即時報導
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F-35閃電二式戰機檔案照。（路透）
F-35閃電二式戰機檔案照。（路透）

川普政府批准估計價值243億元的沙烏地阿拉伯軍售案，其中涵蓋美軍最先進的F-35閃電二式聯合打擊戰戰機(Lightning II Joint Strike Fighter Aircraft)與相關設備。CNN 18日分析，此舉將增強沙國軍事力量，但也可能改變中東權力平衡。

這項軍售將讓沙烏地阿拉伯成為繼以色列之後，第二個操作這款先進隱形戰機的中東國家，沙烏地阿拉伯空軍實力將獲得明顯提升，整個中東地區的軍事力量平衡因此改變。

根據美國法律，美國必須確保以色列維持「軍事質量優勢」(Qualitative Military Edge)，讓以色列獲得比其他鄰國更先進的美國武器。今年7月，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)公開反對美國賣給土耳其F-35戰鬥機，警告恐將破壞中東力量平衡。不過，國務院17日宣布沙烏地阿拉伯軍售計畫之後，以色列官員尚未發表評論。

川普總統去年11月表示將賣F-35戰鬥機給沙烏地阿拉伯時，一名以色列安全界消息人士對CNN指出，如果利雅德取得這款第五代戰機，將讓以色列甚為憂心。

國務院表示，這筆軍售案不會改變中東地區的軍事平衡。

CNN分析，軍售案原本打算以沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化為附帶條件，沙以兩國建立公開的溝通管道，讓川普獲得重大外交勝利。然而，川普總統似乎放棄了關係正常化的前提，僅把焦點放在十億計數的武器銷售。行政部門已經將軍售計畫送交國會審批。

川普第一任執政期間，美國曾打算把F-35戰機賣給阿拉伯聯合大公國。但由於阿拉伯聯合大公國與中國之間有軍事合作，這項軍售案後來在拜登執政期間破局。

消息人士說，沙烏地阿拉伯與中國之間同樣存在軍事合作的疑慮，不過川普政府依然同意軍售。

精華 FAQ

  • 這筆估計價值243億元的軍售案，核心是向沙烏地出售美軍最先進的F-35隱形戰機，並搭配相關設備。行政部門已將計畫送交國會審批，顯示仍需完成後續程序。

  • 因為沙烏地若取得F-35，將成為繼以色列之後第二個操作這款戰機的中東國家，空軍實力會明顯提升。外界因此擔心，中東整體軍事平衡可能被重新改寫。

  • 美國法律要求維持以色列的軍事質量優勢，因此賣F-35給沙烏地可能讓以色列憂心。另有消息指出，沙烏地與中國的軍事合作也讓此案更具爭議，但川普政府仍同意推進。

川普 以色列 軍售

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