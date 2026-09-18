美軍將在南美洲展開反毒行動 已調派原在非洲運作的無人機

美軍計畫在南美洲展開反毒及反恐行動，原本在非洲上空運作的MQ-9死神(Reaper)無人機將調度到南美，轉交美國南方司令部。（取材自維基百科）

CNN 18日獨家報導，六名知情人士說，美軍計畫在南美洲展開反毒及反恐行動，原本在非洲上空運作的MQ-9死神(Reaper)無人機 將調度到南美，轉交美國南方司令部(SOUTHCOM)。

報導指出，去年美國在打擊毒品走私船隻的行動中，曾將MQ-9無人機、F-35戰鬥機以及至少一架AC-130空中砲艇部署在加勒比海地區，這次調度則凸顯了川普 政府官員公開宣布計畫，也就是美國將與南美洲夥伴升級陸上行動合作。

非洲司令部(U.S. Africa Command)將移交多少數量的無人機給美國南方司令部，目前仍不清楚。一名知情人士說，將移交「絕大部分」無人機。

消息人士說，具有收集情報、執行精準打擊等功能的無人機，可能參加在厄瓜多的打擊行動。厄瓜多今年稍早已經針對打擊「特定恐怖組織」跟美軍舉行演習。

另一名知情人士說，目前軍方也在討論是否把某些無人機調派到中東地區，因為美軍在伊朗 戰爭當中損失不少設備，包括MQ-9無人機。

報導指出，非洲恐怖主義引發憂慮依然存在，伊斯蘭國(ISIS)、青年黨(Al-Shabaab)等組織持續壯大，但美軍仍決定將軍事設備移出，某些人士擔心MQ-9 無人機等設備調離非洲司令部之後，未來打擊行動可能面臨更多挑戰。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在五角大廈今年1月發布的「國防戰略報告」(National Defense Strategy)裡，把保衛美國本土及西半球列為國防部第一要務。

赫塞斯8月間在巴拿馬舉行的一場聯合會議發表演說，讚揚厄瓜多、宏都拉斯、瓜地馬拉、牙買加與哥倫比亞與美國的夥伴關係，感謝這些國家邀請美國參加在各國國內舉行的毒品恐怖份子聯合軍事行動。他舉例說，哥倫比亞邀請國防部加入哥國的毒品恐怖主義打擊行動，授權進行旨在摧毀恐怖份子與恐怖主義網絡的聯合軍事行動。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)上周訪問南美洲時表示，美國希望開啟與哥倫比亞雙邊關係的「黃金年代」，並說兩國之間的自然狀態就是成為「堅定的夥伴與盟友」。

CNN日前報導，哥倫比亞總統艾思普雷雅(Abelardo de la Espriella)跟美國達成協議，租架三架MQ-9無人機做為毒品走私走廊監控並執行精準打擊。

美國駐巴拿馬大使館17日則宣布，價值600多萬元的長程無人機系統已交給巴國。