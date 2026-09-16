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白宮幕僚長威爾斯宣布抗癌成功 謝川普全力支持

白宮幕僚長威爾斯宣布抗癌成功 謝川普全力支持

世界新聞網╱即時報導
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白宮幕僚長威爾斯。（美聯社檔案照）
白宮幕僚長威爾斯。（美聯社檔案照）

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）傳出好消息！日前被診斷出罹患早期乳癌的她，於本周前往梅約診所（Mayo Clinic）進行複查後宣布，最新的病理報告顯示一切正常，自己已「成功抗癌、擺脫癌症（cancer free）」。

威爾斯在社群平台上感恩地分享這項個人消息。她寫道：「本周在梅約診所完成檢查後，我的病理報告結果非常乾淨，我已經完全康復、擺脫癌症了。」她向一路以來為她祈禱、關心與支持她的家人、朋友、醫療團隊表達感謝，並特別致謝川普總統（Donald Trump）無微不至的支持，表示自己深受感動，將繼續全力推動川普的「美國優先」議程。白宮也即時轉發了該則貼文。

▲ 來源：X平台@SusieWiles47（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

現年68歲的威爾斯自川普第二任期開展以來便掌舵白宮，也是川普2024年勝選的重要功臣之一。川普曾於3月16日在「真實社群」（Truth Social）發文透露威爾斯確診早期乳癌並立即展開治療，形容她是「所認識的人當中最堅強的一位」，並稱讚她擁有極佳的醫療團隊與良好的預後。

威爾斯先前也曾感性表示，美國每八位女性中就有一人面臨乳癌威脅，許多人每天仍以堅強與決心兼顧家庭、工作與社區服務，而她只是加入了這個堅韌的行列。如今抗癌成功的消息傳出，也讓白宮政界與國會同僚振奮不已。

精華 FAQ

  • 她在梅約診所完成複查後宣布，最新病理報告顯示一切正常，已經成功抗癌、擺脫癌症。這代表她先前診斷出的早期乳癌已獲得良好控制。

  • 她感謝一路為她祈禱的家人、朋友與醫療團隊，也特別致謝川普總統的無微不至支持，表示這份關懷讓她深受感動。

  • 威爾斯是川普第二任期的重要幕僚長，也是2024年勝選功臣之一。她康復後表示會繼續推動「美國優先」議程，白宮與政界同僚也因此感到振奮。

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