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Fed決策／全票通過升息1碼 暗示年底將再升息

編譯陳律安／綜合外電
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Fed在美東時間16日升息1碼，一如市場預期，為三年多來首度調升利率。路透
Fed在美東時間16日升息1碼，一如市場預期，為三年多來首度調升利率。路透

聯準會（Fed）於美東時間16日下午2時宣布，將聯邦資金利率調升1碼（25個基點），利率區間上調至3.75%–4%，一如市場預期，為2023年7月來首度升息，反映主席華許頂住了美國總統川普的降息壓力，卻也可能使雙方關係陷入緊張。

聯邦公開市場委員會（FOMC）12名成員全數同意升息1碼，無人持異議；FOMC並於會後聲明表示，「通膨仍居高」，「今天的政策行動，將有助於讓通膨更及時地回到委員會的2%目標。委員會將實現物價穩定。」

在聲明措辭變動部分，聯準會新增國內支出展現韌性的描述，指出儘管地緣政治情勢等因素使不確定性仍居高不下，國內支出依然具有韌性。聲明也刪除通膨偏高，部分反映供給衝擊推升能源等特定領域價格的說法，僅保留「通膨仍居高」的表述，並新增今天的政策行動有助於讓通膨更及時回到2%目標的說法。

點狀圖顯示，18名與會官員中，有16人預期年底前至少還會再升息一次，其中4人認為可能再升息兩次；另有2人預期，在這次升息過後，年底前不再升息。

華許自就任以來，便選擇不提交個人利率預測。至於2027年，8名官員預期再升息、6人預期利率維持不變，另有4人預期降息。點狀圖另顯示，2028年預期降息一次，2029年則至少降息一次。

精華 FAQ

  • 聯準會宣布升息1碼，也就是25個基點，將聯邦資金利率區間上調至3.75%至4%，結果完全符合市場預期。

  • 聲明指出通膨仍居高，且今天的政策行動有助於更及時讓通膨回到2%目標，同時新增國內支出展現韌性的描述。

  • 18名官員中有16人預期年底前至少再升息1次，4人認為可能升2次；2027年看法分歧，之後則多數預期逐步降息。

降息 聯準會 利率

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聯準會宣布聯邦基金利率上調1碼 3年來首度重啟升息

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