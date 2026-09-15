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貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

編譯廖玉玲／綜合外電
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財政部長貝森特。(歐新社)
財政部長貝森特。(歐新社)

美國財長貝森特15日在眾議院金融服務委員會作證，他提到了與中國副總理何立峰會晤事宜，表示兩人本周末將會面，他期待與何立峰討論與伊朗戰爭有關的制裁問題。

關於川習會

貝森特說，自己本周末將於何立峰會面，而預定本月稍晚在華府會面的美中兩國領袖，將繼續討論伊朗問題以及中國與伊朗的金融聯繫。

關於美債市場

貝森特表示，公債殖利率之所以上升，是由「全球性問題」造成的，但沒有進一步說明具體原因。他還說，不會設殖利率水準的均衡價格。美國10年期公債殖利率14日一度突破5%，15日盤中再站上5.039%。

但他強調，美國債券市場是全球表現最佳的市場，財政部將致力保持美國公債市場的穩健和深度。

他還提到，若沒有關稅退款，2026年度的財政政赤字本該減少。不過他也說，財政整頓「即將到來」，3%的財政赤字目標，對美國的債務曲線至關重要，儘管他也說，發放美國公民每人5,000美元支票是個好主意，且在不影響赤字的情況下發錢的途徑是存在的。

關於美元

貝森特表示，美元是全球準備貨幣，將繼續保持強勢，而全球交易量增長，是基於「我們體系的可信度與政府所採取的措施」，「強勢美元不僅僅是一個螢幕上的數字，更是一系列行為的體現。在本屆政府任期內，我們透過建立監管確定性、稅收確定性、貿易確定性和能源確定性，已吸引數兆美元至美國」。至於美元在外匯存底中占比下降，主要是中國和俄羅斯所致。

關於日圓

美國透過干預日圓獲得的收益，可以用千萬美元來計算，日圓若走強，代表日本政府無須出售美國資產。日圓走強，更有利於美國的出口。

關於AI

過去六個月，一直在協調AI和網路安全方面的工作，川普與黃仁勳的立場一致。他還透露，中國AI模型Kimi曾發生安全漏洞，涉及中國武器計畫。

關於美國經濟

貝森特說，新一輪「工業超級周期」正在開啟，實際工資增長幅度超過通膨率，就業也有所成長。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他表示，美債殖利率上揚主要是由「全球性問題」造成，但沒有進一步說明細節。同時，他強調美國債券市場仍是全球表現最佳的市場，財政部會維持市場穩健與深度。

  • 貝森特說，雙方將討論與伊朗戰爭相關的制裁問題，以及中國與伊朗之間的金融聯繫。這也被視為月底美中領袖在華府會晤前的重要鋪墊。

  • 他認為美元作為全球準備貨幣將持續強勢，並稱美國已因監管、稅收、貿易與能源確定性吸引數兆美元投資；同時他也預期新一輪工業超級周期正在展開。

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