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川普支持度回升 民主黨掌控國會呼聲高漲

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路透民調：川普支持度回升 民主黨掌控國會呼聲高漲

中央社華盛頓14日綜合外電報導
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根據路透/益普索在美國共和黨上周首度舉辦的期中選舉大會落幕後進行的民調結果顯示，...
根據路透/益普索在美國共和黨上周首度舉辦的期中選舉大會落幕後進行的民調結果顯示，總統川普支持度從歷史低點回升。歐新社

根據路透/益普索在美國共和黨上周首度舉辦的期中選舉大會落幕後進行的民調結果顯示，總統川普支持度從歷史低點回升，但是美國民眾對於由民主黨控制國會的呼聲日益高漲。

路透報導，這項為期4天調查結果顯示，63%美國人反對川普在大會演說中提出，一旦共和黨在11月期中選舉繼續掌控國會，將確保所有美國人獲得5000美元「分紅」的承諾。這其中每10位共和黨人中有4人、每10位民主黨人中有9人表示不同意。

路透/益普索（Reuters/Ipsos）這次調查共蒐集全美1143位民眾回應，誤差範圍為正負3個百分點。

約有35%的美國人對川普在白宮的表現給予肯定，較8月28日至31日創下川普從政以來新低的相同調查上升2個百分點。

自從川普於2月對伊朗發動戰爭以來，中東石油運輸受阻，燃料價格飆升逼近歷史高點，衝擊美國家庭經濟，川普支持率隨之下滑。共和黨的支持度同步下降，近幾周來還失去其在經濟政策上的長年領先優勢。

當被問到如果今天舉行國會選舉，願意支持哪個政黨（即「政黨傾向民調」）時，44%受訪者選擇民主黨，37%選擇共和黨。7個百分點的差距創去年1月川普重返白宮以來之最。

若共和黨失去國會任一院控制權，恐將打亂川普未來兩年施政布局。

調查同時顯示，選民認為民主黨比共和黨更擅長管理經濟，支持比率為38%對37%。過去約十年以來，民主黨直到今夏才首度在這項議題上取得領先地位。

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精華 FAQ

  • 調查顯示，約35%的美國人肯定川普在白宮的表現，較前一次調查上升2個百分點，代表他從先前的歷史低點略有回升，但整體支持度仍偏低。

  • 民調顯示44%受訪者表示會支持民主黨，37%選擇共和黨，兩者差距達7個百分點，創下川普重返白宮以來的最大領先幅度。

  • 63%的美國人反對這項承諾，顯示多數民眾不認同共和黨若續掌國會就能普發5000美元。反對者包括不少共和黨與幾乎所有民主黨支持者。

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