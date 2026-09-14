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國會缺席引揣測 麥康諾摔倒請假3個月後重返參院

記者顏伶如／即時報導
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84歲的共和黨肯塔基州參議員麥康諾今年6月14日在家中跌倒之後住院便向國會請假，...
84歲的共和黨肯塔基州參議員麥康諾今年6月14日在家中跌倒之後住院便向國會請假，14日首度回到參議院。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

84歲的麥康諾因跌倒住院請假3個月後返抵參院，坦承復原不易且仍需治療，缺席期間也引發外界對其健康與履職能力的關注。

84歲的共和黨肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)今年6月14日在家中跌倒之後住院便向國會請假，引起批評聲浪與網路揣測，14日首度回到參議院。

麥康諾請長假之初對於健康狀況保持沉默，後來才透露摔倒之後曾「短暫失去知覺」，並且因為輕度肺炎而住院接受治療。

麥康諾14日發表聲明表示，康復過程「漫長且經常令人沮喪」，童年時期罹患小兒麻痺症的後遺症更讓病情變得複雜。他說，雖然還沒有恢復到最佳狀態，但已經向參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)保證，在持續接受物理治療並遵守醫囑的同時，「如果黨團需要我，我一定會參與重大表決的投票」。

美聯社報導，麥康諾在國會缺席引發輿論擔憂，凸顯一般民眾越來越關注國會議員年齡與履行職責能力。

由於各種謠言甚囂塵上，民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)因此採取罕見動作，發表公開信要求麥康諾以「透明方式」向社會大眾說明最新狀況。

接下來共和黨國會黨團領袖將推動加密貨幣監管、大學體育活動等立法項目，麥康諾回歸工作崗位將能為共和黨投下一票。

麥康諾是任期最久的參院領袖，國會生涯已40多年，明年1月底即將退休。麥康諾退休之後的席次空缺，共和黨已提名肯州聯邦眾議員巴爾(Andy Barr)出馬角逐，民主黨候選人則是前州議員布克爾(Charles Booker)。

國會主治醫師辦公室7月發表聲明說，麥康諾由於小兒麻痺後遺症而在今年出現幾次摔倒，物理治療旨在降低再次摔倒的風險；經過跨學科團隊全面評估，確認麥康諾沒有骨折、心臟異常、中風、腫瘤或出血。

麥康諾1984 年首次當選聯邦參議員，2007年起擔任共和黨參院黨團領袖直到去年卸下職務，也曾分別擔任參院多數黨領袖與少數黨領袖。2023年3月，他在華府飯店摔倒後腦震盪住院。

精華 FAQ

  • 他在6月14日於家中跌倒後住院，之後便向國會請長假。麥康諾後來透露自己曾短暫失去知覺，且因輕度肺炎接受治療，因此休養到14日才回到參院。

  • 麥康諾表示康復過程「漫長且經常令人沮喪」，而童年罹患小兒麻痺症的後遺症讓情況更複雜。他說自己還沒恢復到最佳狀態，但會持續物理治療並遵醫囑。

  • 麥康諾回到參院後，若共和黨推動加密貨幣監管與大學體育等法案時，他可提供關鍵一票。同時，他的缺席也凸顯外界對國會高齡議員健康與工作能力的關注。

麥康諾 參院 肯塔基州

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