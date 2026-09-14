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川普：AI所需唯一護欄是強大又聰明的總統 那就是我

編譯陳律安／綜合外電
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美國總統川普13日在愛爾蘭西部敦貝格的川普國際高爾夫球場發表談話。(美聯社)
美國總統川普13日在愛爾蘭西部敦貝格的川普國際高爾夫球場發表談話。(美聯社)

針對AnthropicOpenAI等人工智慧（AI）巨頭的領袖紛紛跳出來呼籲放慢AI發展速度，美國總統川普於14日發文說，AI唯一需要的防護措施，就是一名強大又聰明的總統，也就是他本人。

川普在自家社群平台Truth Social發文說：「AI唯一需要的控管或『護欄』，就是一位強大又聰明（高智商！）的總統，而美國恰恰就有這樣的總統，而且綽綽有餘！」

他表示：「川普政府已阻止AI『圈內人士』做壞事，或可能造成危害的『事情』，像是達里歐（Anthropic執行長阿莫戴之名）。他現在正假裝自己是個『完美的小天使』，而我們今後也會繼續阻止這些事！」

「我們早已握有對付這些公司的強大刑事與監管權力！現在正有一場針對AI與資料中心的病態陰謀，而唯一樂見其成的就是中國。」

川普最後撂下狠話：「誰贏得AI，誰就贏得一切！我們目前領先中國及其他所有國家，今後也會繼續保持領先。陰謀論者、叛國分子、叛徒和洩密者，都給我小心！」

精華 FAQ

  • 他認為AI不需要複雜的監管框架，唯一需要的「護欄」就是一位強大又聰明的總統，並強調美國目前就有這樣的領導者，也就是他本人。

  • 他指稱AI圈內人士和部分公司可能做出危害社會的事情，還點名相關領袖是假裝清白，並表示政府已用刑事與監管權力加以阻止。

  • 川普聲稱美國目前領先中國及其他國家，並認為誰贏得AI就等於贏得一切，同時警告陰謀論者、叛國分子、叛徒和洩密者要小心。

川普 OpenAI Anthropic

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