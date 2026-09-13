我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會決策前夕 川普：美國利率應該全球最低

中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題

聯準會決策前夕 川普：美國利率應該全球最低

中央社愛爾蘭敦貝格13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統在愛爾蘭接受訪問。(美聯社)
川普總統在愛爾蘭接受訪問。(美聯社)

在聯邦準備理事會即將召開政策會議的前幾天，美國總統川普今天表示，不應該有任何國家的利率比美國還低。

路透報導，川普在愛爾蘭公開賽（Irish Open）期間對記者表示，他並不清楚聯邦準備理事會（Fed）官員本周的會議是否會調升利率。但是他強調，無論聯準會的數據顯示通貨膨脹和經濟情勢如何，美國「應該支付世界上最低的利率」。

聯準會將於一項核心通膨的關鍵指標公布後不到一周內舉行會議。美國勞工部11日公布8月消費者物價指數（CPI），其中核心CPI創下4個月以來最大漲幅，進一步強化市場對於美國央行將會升息的預期。

聯準會理事們這場會議正值將會決定共和黨能否在國會兩院維持些微多數的期中選舉之前數週。隨著通膨持續，川普支持度出現下滑。他主張，聯準會利率水準讓其他國家得利，卻損及美國。

他今天表示：「我比任何人都更懂公式，我們擁有世界上最好的信用，卻讓其他國家變得富裕。」

自從他提名的華許（Kevin Warsh）於今年稍早接任聯準會主席後，過去多次批評前主席鮑爾（Jay Powell）的這位總統對聯準會領導層的態度變得較為支持。不過川普的訴求近期更加明確。

兩周前，他在社群媒體上貼文說：「降息，否則我就停止與那些我們對其存在貿易逆差的國家進行貿易。」

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday），不管聯準會對利率的決定為何，川普「將全力捍衛華許的獨立性」。

不過哈塞特同時強調川普立場說，「如果升息…我敢說他對這件事一定不太高興」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 川普表示，不應該有任何國家的利率比美國更低，並強調美國應該支付世界上最低的利率，顯示他希望聯準會維持寬鬆貨幣環境。

  • 美國勞工部公布的8月核心CPI創下4個月來最大漲幅，這項通膨數據強化市場對聯準會可能在會議上升息的預期，也讓川普的降息主張面臨壓力。

  • 白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，川普會捍衛華許的獨立性，但也承認若聯準會升息，川普恐怕不會高興，顯示其立場仍偏向施壓降息。

聯準會 利率 川普

上一則

川普談AI：很多負面勢力炒作 一些事根本不會發生

延伸閱讀

美國聯準會將召開利率會議 華許公信力面臨考驗

美國聯準會將召開利率會議 華許公信力面臨考驗
就業太強Fed升息聲起 川普放話：不降息 就不跟貿易逆差國做生意

就業太強Fed升息聲起 川普放話：不降息 就不跟貿易逆差國做生意
川普以中斷貿易逼Fed降息 部分分析師：市場沒被嚇到

川普以中斷貿易逼Fed降息 部分分析師：市場沒被嚇到
華郵批川普拿經濟要脅Fed降息 哈塞特：按兵不動論點強

華郵批川普拿經濟要脅Fed降息 哈塞特：按兵不動論點強

熱門新聞

中國即將在15日實施新的出入境規定，國務院發布到中國旅遊的二級警告，並詳列有可能被拘留的身分。（新華社）

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

2026-09-11 05:03
川普總統。（路透）

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

2026-09-10 13:29
白宮正擬方案，將動用聯邦資金補助已婚的全職父母，給每個孩子每年9000元。（路透）

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

2026-09-06 05:28
川普總統的頭髮顏色最近由金色轉為棕色，圖為4日他走下空軍一號專機，已經染為棕色。(美聯社)

招牌金髮不見了？川普棕髮現身引爆話題

2026-09-06 20:50
川普承諾，共和黨若在期中選舉守住國會兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元。（路透）

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

2026-09-10 09:46
川普總統為力保共和黨國會多數，祭出罕見的現金利多。(美聯社)

川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元

2026-09-10 01:05

超人氣

更多 >
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭
台裔童西洋棋全美第1 將代表美國參賽 父：始於偶然

台裔童西洋棋全美第1 將代表美國參賽 父：始於偶然
日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光

日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光
扳倒莎芭蓮卡 世界第1芮芭奇娜美網封后

扳倒莎芭蓮卡 世界第1芮芭奇娜美網封后