川普願助解福克蘭群島爭議 稱樂見愛爾蘭統一

川普總統訪愛爾蘭。(路透)

美國總統川普 今天在訪問愛爾蘭期間表示，他樂見愛爾蘭「統一」（unified），而且他認為這「終究將發生」，甚至「現在」也可以發生。儘管英國顯然會有意見，川普說，愛爾蘭能夠統一將是很棒的事，「這怎麼會是壞事呢」。

至於存在於英國和阿根廷 之間的福克蘭群島（Falkland Islands）主權爭議，川普（Donald Trump）說，他不認為英國能像過去一樣「接管」（take over）這些群島；英國國內有多項問題待解，他不確定英方會願意「跋涉這麼遠」、航行數周，以保衛「非常遙遠」的福克蘭群島。

不過，川普提到，他或許有能力解決福克蘭群島爭議。

川普是在與愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）會晤並接受媒體提問時，作以上表示。川普今天起訪問愛爾蘭兩天，稍早曾與愛爾蘭總統康諾里（Catherine Connolly）會晤，隨後行程包含在美國駐愛爾蘭大使官邸對受邀政商賓客致詞，以及在自家經營的球場觀賞高爾夫球公開賽。

在大使官邸致詞時，川普重申，若愛爾蘭能夠統一，這會「很酷」。

愛爾蘭島在南、北部分別有獨立的愛爾蘭共和國（Republic of Ireland，一般簡稱為愛爾蘭），首都為都柏林（Dublin），以及目前屬於英國領土的北愛爾蘭（Northern Ireland），首府為貝爾法斯特（Belfast）。

儘管在北愛爾蘭持續有支持愛爾蘭島南、北統一的聲浪，擁護英國體制或主張「維持現狀」的政治力量依然不容小覷。

北愛爾蘭主要的「親英」政黨之一、右派「民主聯盟黨」（DUP）黨魁羅賓森（Gavin Robinson）在社群媒體X貼文表示，川普總統比絕大多數人了解「選舉」有多重要。北愛爾蘭的憲政未來將由北愛爾蘭人民自行決定，而非取決於來自倫敦、都柏林或華府的評論。

英國保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）也在X貼文表示，川普總統一如往常不多加思索即發言，就像他之前談論（丹麥的）格陵蘭（Greenland）以及加拿大成為美國的第51州。這類關於個別民主國家的未來的隨意發言，實在是無濟於事，也造成不必要的緊張。

在政治光譜上，與目前執政的英國工黨相較，保守黨傳統上與川普所屬美國共和黨較親近。

針對川普的發言，英國首相府一名發言人表示，首相柏能（Andy Burnham）對愛爾蘭統一議題的立場「沒有改變」。

柏能近日曾在國會下議院「首相答問」期間應詢表示，他將「百分之百」遵循「耶穌受難日協議」（Good Friday Agreement）。

「耶穌受難日協議」於1998年簽署、1999年生效，分為北愛各政黨之間，以及北愛與倫敦當局之間簽署的協議，旨在為自1960年代以來持續在北愛發生，並波及英國其他地區和愛爾蘭共和國的騷亂及武裝衝突畫下句點。

根據協議，一旦有跡象顯示，北愛境內支持與愛爾蘭統一的民意已形成明確多數，則英國政府的北愛事務大臣「應當」依職權舉辦公投。

至於福克蘭群島主權爭議，英國政府已多次重申，福克蘭群島「屬於英國」，且將繼續如此，因為這是當地民眾壓倒性的立場，英國政府將「堅決捍衛」群島住民的自決權。

福克蘭群島為英屬海外領土（British Overseas Territory）。在2013年登場的公投，多具英國背景的福克蘭群島居民以壓倒性的票數，支持維持群島現有政治地位。

英國於19世紀在福克蘭群島確立長期實質管轄，但阿根廷至今未放棄對群島的主權主張，並稱福克蘭群島為馬維納斯群島（Islas Malvinas）。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）近日數次重提福克蘭群島主權爭議，並聲稱川普政府不會反對阿根廷「收復」馬維納斯群島。

阿根廷曾於1982年入侵群島，英國派兵反擊，史稱福克蘭戰爭（Falklands War）。戰事以阿根廷投降作結。發動入侵前，當時的阿根廷政府一如米雷伊，在國內也面臨民意支持度下滑、經濟施政欠佳的挑戰。阿根廷訂明年10月舉行總統大選。