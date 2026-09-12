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川普：我不想造成任何問題 但希望看到愛爾蘭統一

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國總統川普訪問愛爾蘭，12日與愛爾蘭總理馬丁（右）會晤。 歐新社
美國總統川普訪問愛爾蘭，12日與愛爾蘭總理馬丁（右）會晤。 歐新社

美國總統川普訪問愛爾蘭，在都柏林與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會面時，說他希望看到愛爾蘭「統一」。愛爾蘭島的北部為北愛爾蘭，屬於英國一個地區；南部則是愛爾蘭共和國。

英國首相柏南最近才講過，統一問題不在討論範圍，川普偏偏談論統一的話題。川普和馬丁見面後，將到愛爾蘭西部打高爾夫球。

彭博新聞指出，儘管北愛爾蘭對愛爾蘭統一的支持正在增加，但近期民調顯示，目前仍沒有明確的多數支持統一。在愛爾蘭共和國，統一則是許多人的長期願景，但愛爾蘭政府強調，需要優先推動南北兩地之間的合作。

川普是在記者提問時回答：「我不想造成任何問題，但我要告訴你，我希望看到它（愛爾蘭）統一。我在兩邊都有朋友。」他接著又說：「如果真的發生，對每個人都是個了不起的成就。」

稍後川普參加愛爾蘭美國大使館的一場活動，致詞時顯然已經知道他的統一言論可能引起爭議。他解釋會那麼說，是因記者提問，而記者這種問題就是要「逼人打出滿貫全壘打」。他認為，這類問題，「不管你怎麼回答，回答得多適當，總是沒有好的回答」。

北愛境內因主張脫離英國達成南北統一人士與親英國勢力的爭鬥，曾歷經30年的動亂期，1998年簽訂《耶穌受難日協議》（Good Friday Agreement）後，才結束暴力衝突。美國當時是促成和平協議的重要推手。

精華 FAQ

  • 他在都柏林與愛爾蘭總理馬丁會面後，對記者表示希望看到愛爾蘭統一，並稱自己在雙方都有朋友，若成真將是了不起的成就。

  • 因為北愛爾蘭屬英國地區，統一牽涉主權與政治敏感性；英國首相先前也表示此議題不在討論範圍，川普發言因此格外受矚目。

  • 彭博指出，北愛支持統一的人增加，但民調仍未顯示明確多數；愛爾蘭共和國雖有人期待統一，政府則強調應先推進南北合作。

川普

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