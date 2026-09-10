美中聯手禁毒…2中國人涉向美監獄販毒 在中被捕遭美起訴

國土安全特別工作組徽章。（路透）

根據司法部 網站消息，德州 東區檢察官柯姆斯（Jay R. Combs）宣布，作為國土安全特別工作組（Homeland Security Task Force）在德州東區調查的一部分，兩名中國籍公民因涉嫌聯邦毒品走私罪名遭起訴。

德州東區聯邦大陪審團提出的最新加重起訴書中，指控36歲的邢麗（Lisa Xing，以下皆音譯）與38歲的宋詹文（Zhanwen Song）兩名中國公民涉嫌毒品走私及洗錢罪行。

今年5月，43歲來自路易斯維爾（Lewisville）的威利斯（Adell Willis）以及30歲來自密西根州大急流城（Grand Rapids）的李朱蒂（Judy Ly），亦在同一起共謀案中遭起訴。四名被告均被指控共謀分銷及意圖分銷管制物質、共謀在監獄中持有違禁品、共謀製造及分銷已知將非法輸入美國的管制物質，以及共謀洗錢。此外，威利斯還被指控意圖分銷合成毒品。

柯姆斯表示：「一家總部位於中國的供應商與美國國內的分銷商合作，將致命的合成毒品帶入美國並在全國分銷。我們將繼續與國土安全特別工作組的夥伴合作，追究並打擊將危險毒品走私進我們國家的犯罪分子。」

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）指出：「國土安全特別工作組是根據川普總統（President Trump）的行政命令成立，旨在保護美國人免受侵害我們社區的非法毒品活動影響。聯邦調查局與我們的夥伴將不惜一切代價，識別、查獲並逮捕這些將毒品帶上我們街頭的罪犯。據指控，這兩名中國公民從中國將危險的合成毒品走私至美國，並偷運進我們的監獄系統以謀取非法利益。」

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緝毒局（DEA）局長科爾（Terry Cole）表示：「這宣示了緝毒局打擊整個合成毒品供應鏈並追溯這些致命物質源頭的決心。這項調查引導我們追查至中國，感謝中國執法部門的合作，兩名中國公民目前已被拘留，並將因其向美國人供應危險毒品的行為面臨法律制裁。」

起訴書指出，自2023年3月起，被告等人共謀在矯正機構內持有合成鴉片類物質、合成大麻素、合成興奮劑及其他管制類似物。起訴書指控，威利斯向中國的邢麗與宋詹文購買合成毒品，並寄送至其位於德州東區的住處及李朱蒂位於密西根州的住處。起訴書還指出，威利斯與李朱蒂收到合成毒品後，將其轉化為液體，再將紙張浸泡在毒品混合液中。待紙張吸滿毒品後，便寄送給全國各地聯邦及州立矯正機構的囚犯。

中國公安部已逮捕邢麗、宋詹文及19名共犯，查獲475公斤合成大麻素，並關閉了位於中國的4個非法製造窩點。於2026年1月成立的「FBI-公安部禁毒工作小組」促成了此次聯合行動，成功摧毀該跨國犯罪網絡，這些成果代表了美中禁毒合作的重要里程碑。

若罪名成立，每位被告將面臨最少10年、最高終身監禁的聯邦刑罰。聯邦起訴書並非有罪證據。在法院透過無合理懷疑的程序證明有罪之前，所有被告均推定無罪。