川普真能普發5000元？部分分析師：機率恐為0%

美國總統川普9日在共和黨期中選舉大會上宣布，只要共和黨11月選舉保住國會參、眾兩院控制權，就會向每個成年美國公民普發5,000美元。(美聯社)

美國總統川普 9日在共和黨 期中選舉大會上宣布，只要共和黨11月選舉保住國會參、眾兩院控制權，就會向每個成年公民普發5,000美元。但部分分析師表示，這項承諾實現的機率幾乎等於零。

普發現金估達1.2兆美元 財源未明

川普這項提議立刻引發熱議，聚焦於兩大疑問：川普真的能兌現這個承諾嗎？錢又將從何而來？畢竟美國人口截至7月止總計3.4億人，成年人約2.7億人（占人口比率79%），具公民資格者有2.4億人，那意味普發現金的成本高達1.2兆美元。這是一筆巨額的支出，去年美國聯邦赤字也不過1.8兆美元。

這也顯示，川普試圖以現金補貼提振期中選舉選情。民調顯示，川普支持度已降到歷史最低，選民不分黨派都有不滿他對伊朗戰爭和經濟的處理方式。在國內汽油與柴油價格高漲之際，川普試圖祭出絕招避免民主黨掌控國會兩院，否則不僅日後提的法案可能備受掣肘，川普本人和官員甚至可能遭到國會一系列調查。

然而，川普並未說明普發現金的財源從何而來。有分析師說，除非政府加稅、削減別的公共支出，或找到夠多的新稅收來源，否則勢必得藉擴大舉債支應。

美國國債已達40兆美元，在這個節骨眼大撒幣，恐難通過國會這關。共和黨之前就否決了川普發放關稅「紅利」的提案，任何提議直接發錢給選民的法案要想通過立法，更是難上加難。

雪梨大學美國研究中心研究主任蒙德申指出，川普發錢的提案既缺經濟迫切性，也無充分理由支持，不像新冠疫情危機時期推振興經濟支出可獲兩黨國會議員一致支持，即使共和黨在選後保住國會兩院，普發現金案也難過關。他說：「就政治而論，我看不出此案有向前推進的可行之路。」

彭博策略師團隊表示：「市場的反應普遍冷淡，正因人人都認為這項計畫實際發生機率幾乎是零。美國經濟仍強，已有過熱之虞，而且在財政窘困壓力下，再推出如此巨大的財政刺激方案，必將導致我們已經目睹的市場反應：美國公債價格下跌、美元貶值，資金湧向大宗商品和不動產。」

普發「紅利」對經濟有何影響？

地緣政治顧問公司APAC Advisors執行長奧昆指出，川普的方案勢必加深美國聯邦債務惡化、必須擴大發債支應的顧慮，那將進一步推升美國公債殖利率。

普發5,000美元現金，也可能助長消費者支出，使通膨火上加油。蒙德申表示，每個成年人發5,000美元，造成的通膨效應「非常可觀」。他說：「許多人認為，川普1.0和拜登政府在2020年至2021年發的紓困支票引燃通膨，即使過了五年，至今仍感受得到後遺症。」