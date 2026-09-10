投鼠忌器…白宮遲未拍板精煉銅關稅 因擔心這事

國際銅價連日改寫歷史新高，市場預期川普將開徵相關關稅是一大因素。(路透)

路透10日報導，知情人士透露，白宮 至今尚未就精煉銅關稅 做出決定，主要是官員們正在權衡兩大問題：一是加徵關稅可能促進美國國內開採活動，但另一方面銅價上漲勢必會推高製造業成本，進而增加物價壓力。

美國11月期中選舉將至，但民眾生活成本不斷上升，引發諸多民怨，川普 和共和黨議員壓力日益增加。

國際銅價連日改寫歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）的3個月銅期貨9日收在每公噸14,767.5美元新高後，10日繼續上攻，盤中再漲到14,875美元，主要因為市場預期川普將對陰極銅等精煉銅產品以及礦場生產的銅精礦加徵關稅，貿易商和工業買家競相提高美國境內的庫存，其他市場的庫存則相當吃緊。

關稅的不確定性將阻礙了銅流向美國以外的市場，加劇全球供應緊張局面。

根據報導，一位白宮官員表示，政府至今尚未就銅關稅做出最終決定，並證實商務部早已依白宮設定的6月30日最後期限，向川普提交了最新情況報告。

他說：「政府將繼續評估所有方案，推動銅及其他關鍵製造業回流美國。」

美國政府一直威脅要對精煉銅徵收關稅，作為川普重振美國製造業、降低對海外關鍵材料供應依賴戰略的一部分。

銅廣泛應用於建築、交通運輸、電子等眾多行業。史坦普全球預估，到2040年，AI和國防領域的增長將使全球銅需求增長50%。

美國每年約有一半銅需求依賴進口，而全國僅有兩座在營運的銅冶煉廠，分別由美國自由港麥克默倫銅金礦公司 和力拓擁有。

研議中的關稅可能提高進口銅成本，從而有助改善美國採礦、冶煉和精煉產業的經濟效益。但更廣泛的銅關稅也可能讓依賴銅的業者成本增加。力拓一位高管今年早些時候向路透表示，目前針對銅的相關機制和關稅措施，幾乎無法抵消其美國冶煉廠面臨的經濟性挑戰。