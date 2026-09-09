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川普新專機出事？逃生滑梯突打開 舊版空軍一號緊急現身

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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川普總統前往共和黨中期選舉大會的行程出現延誤，卡達贈送的新專機緊急逃生滑梯出現問...
川普總統前往共和黨中期選舉大會的行程出現延誤，卡達贈送的新專機緊急逃生滑梯出現問題。（美聯社）

據紐約郵報報導，川普總統前往共和黨中期選舉大會的行程出現延誤，原因疑似與卡達贈送的新專機緊急逃生滑梯出現問題有關，引發外界對延誤原因的關注。

當時，川普在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）的停機坪上，坐在「海軍陸戰隊一號」（Marine One）直升機內約20分鐘。與此同時，那架全新的卡達贈送專機，採用藍、紅、白、金四色塗裝的波音747放出了緊急逃生滑梯。滑梯持續處於展開狀態，從機艙一路延伸至停機坪。

更令人感到疑惑的是，較舊、採用藍白配色的747型「空軍一號」（Air Force One）也隨後滑行至現場，停在卡達贈送專機後方約數百公尺處。這架舊版「空軍一號」之後放下了機頭與機尾的登機梯。

川普則淡化了這起事件。當他最終走下直升機時，他在安德魯聯合基地告訴記者，工作人員只是在測試飛機的緊急逃生滑梯。

他說，「他們正在檢查那個滑梯，你知道，就是緊急逃生用的滑梯。所以我想，大概需要15分鐘。」

他又表示，「他們想確保一切都能完美運作。」

今年8月，川普總統在土耳其結束北約（NATO）會議、準備離開時，也曾臨時更換座機。當時，他透過一輛餐飲服務車從新專機上下來，改搭另一架軍用飛機離開，而隨行採訪的記者事前並不知道這項臨時安排。

此次事件中，逃生滑梯是從卡達專機右側的艙門展開，而川普平時登機時使用的是左側艙門。

值得注意的是，川普在土耳其期間也是從飛機右側艙門離開，當時伊朗方面存在安全威脅。

盡管這架新飛機並未配備舊版「空軍一號」所具備的部分防禦系統，川普仍表示，他對這架新專機的安全性有信心。

當記者問他是否確定這架飛機是安全的時，他回答，「是的，我確定。」

隨後他補充道，「不然我也不會坐在上面。」

精華 FAQ

  • 報導指出，延誤疑似與卡達贈送的新專機緊急逃生滑梯出現狀況有關，滑梯在停機坪上意外展開，讓川普在直升機內等了約20分鐘。

  • 除了新專機滑梯展開外，較舊的藍白配色747版空軍一號也滑行到現場，停在後方數百公尺處，之後還放下機頭與機尾的登機梯。

  • 川普淡化事件，稱工作人員只是在測試緊急逃生滑梯，約需15分鐘即可完成；他也表示自己確信飛機安全，否則不會坐上去。

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