財政部公告 制裁伊朗27家航空公司

財政部大樓。（新華社）

財政部 8日發布公告，把27家伊朗 航空公司及其他多個公司列入「特別指定國民清單」（Specially Designated Nationals List, SDN）以實施制裁。

美國政府早在2011年就已制裁伊朗馬漢航空（Mahan Air），上述舉措意味著伊朗所有航空公司均受到美方制裁。

美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）當日還把位於土耳其 、馬來西亞和哈薩克的4家從事貨運服務和銷售代理的企業列入制裁清單。美方指認這4家企業為馬漢航空相關運營和採購提供便利。

同時，外國資產管制辦公室暫停三項與伊朗相關的航空授權，涉及航班飛越伊朗領空等。

此外，財政部下屬金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）當日發布警示資訊，要求金融機構通報支持伊朗航空業的採購網路。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8月24日宣布，美國對伊朗發起新一輪制裁措施。美國從當日起把對伊朗經濟制裁範圍擴大到航空、數位資產、黃金、航運和技術行業等5個領域。