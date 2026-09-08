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財政部公告 制裁伊朗27家航空公司

新華社紐約9月8日電
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財政部大樓。（新華社）
財政部大樓。（新華社）

財政部8日發布公告，把27家伊朗航空公司及其他多個公司列入「特別指定國民清單」（Specially Designated Nationals List, SDN）以實施制裁。

美國政府早在2011年就已制裁伊朗馬漢航空（Mahan Air），上述舉措意味著伊朗所有航空公司均受到美方制裁。

美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）當日還把位於土耳其、馬來西亞和哈薩克的4家從事貨運服務和銷售代理的企業列入制裁清單。美方指認這4家企業為馬漢航空相關運營和採購提供便利。

同時，外國資產管制辦公室暫停三項與伊朗相關的航空授權，涉及航班飛越伊朗領空等。

此外，財政部下屬金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）當日發布警示資訊，要求金融機構通報支持伊朗航空業的採購網路。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8月24日宣布，美國對伊朗發起新一輪制裁措施。美國從當日起把對伊朗經濟制裁範圍擴大到航空、數位資產、黃金、航運和技術行業等5個領域。

精華 FAQ

  • 美國財政部把27家伊朗航空公司列入SDN制裁名單，並將部分相關企業一併納入管制，同時透過OFAC與FinCEN同步加強金融與運輸面的限制。

  • 美方將位於土耳其、馬來西亞和哈薩克的4家企業列入制裁清單，理由是它們替馬漢航空相關運營與採購提供貨運服務和銷售代理便利。

  • 由於馬漢航空早在2011年就已遭制裁，此次再擴大到27家航空公司，代表伊朗幾乎所有航空公司都被美方制裁，且航空、數位資產、黃金、航運與技術等領域也受波及。

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