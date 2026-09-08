川普與普亭通電話1小時 克宮稱美俄元首坦率交談
美國談判代表日前造訪莫斯科與烏克蘭後，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，俄羅斯總統普亭與美國總統川普今天進行一場「極為坦率」的電話會談。
法新社報導，美國特使威科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）在9月5日、6日先後訪問俄羅斯和烏克蘭。
鄂夏柯夫說，普亭（Vladimir Putin）與川普（Donald Trump）今天電話交談1小時，針對此次訪問的成果交換意見，還說普亭向川普提出一份「客觀且詳盡」的前線戰況分析。
據報導，美俄元首這次會談未能立即打破俄烏戰爭僵局。
普亭一再宣稱俄軍正全線推進，強調全面控制烏東頓巴斯（Donbas）地區只是時間問題。
鄂夏柯夫進一步表示，普亭也「指出美方可實際採取哪些舉措，以加快結束敵對行動」，但他未透露相關細節。
他補充說，普亭在電話中告訴川普，俄羅斯對歐洲「不存在侵略計畫」。
鄂夏柯夫指出：「基於外界質疑俄羅斯疑似對歐洲國家懷有敵意，我們強調俄方對歐洲絕無任何侵略意圖。關於俄羅斯威脅的外界傳言，只是為歐洲國家擴大援烏、提高軍事支出找藉口。」
這通電話發生在美國特使威科夫與庫許納先後訪問俄羅斯和烏克蘭之後，重點是就訪問成果交換意見，並討論俄烏戰爭目前的進展與後續可能走向。 克宮幕僚鄂夏柯夫表示，普亭與川普進行了一場極為坦率的1小時交談，普亭還向川普提供客觀且詳盡的前線戰況分析，並提到可加快結束敵對行動的做法。 鄂夏柯夫轉述普亭說法，強調俄羅斯對歐洲不存在任何侵略計畫，並指稱外界渲染俄威脅，是為歐洲國家擴大援烏與提高軍費支出尋找理由。
精華 FAQ
這通電話發生在美國特使威科夫與庫許納先後訪問俄羅斯和烏克蘭之後，重點是就訪問成果交換意見，並討論俄烏戰爭目前的進展與後續可能走向。
克宮幕僚鄂夏柯夫表示，普亭與川普進行了一場極為坦率的1小時交談，普亭還向川普提供客觀且詳盡的前線戰況分析，並提到可加快結束敵對行動的做法。
鄂夏柯夫轉述普亭說法，強調俄羅斯對歐洲不存在任何侵略計畫，並指稱外界渲染俄威脅，是為歐洲國家擴大援烏與提高軍費支出尋找理由。
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