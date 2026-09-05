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美特使會見普亭磋商俄烏止戰 擬6日訪基輔

中央社莫斯科5日綜合外電報導
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俄總統普亭(右)與美特使庫許納(左)、威科夫(中)會面。(路透)
俄總統普亭(右)與美特使庫許納(左)、威科夫(中)會面。(路透)

俄羅斯總統普亭今天在克里姆林宮與美國特使庫許納和威科夫展開會談，討論如何結束已持續逾4年的俄烏戰爭；兩位美國特使預計明天首次訪問烏克蘭首都基輔。

法新社報導，俄羅斯電視台（Russian TV）播出的畫面顯示，普亭（Vladimir Putin）在克里姆林宮熱烈歡迎庫許納（Jared Kushner）與威科夫（Steve Witkoff）來到莫斯科。

普亭坦言，當前局勢相當艱難，不過「在我們開始處理這個問題前，我希望請大家向美國總統川普（Donald Trump）致上最誠摯的問候和感謝之意」。

根據彭博（Bloomberg News），普亭指出，將與庫許納和威科夫討論這場衝突的所有面向。

路透報導，普亭告訴兩位美國特使，莫斯科與華府之間的接觸向來有益，俄方也認為與兩人合作相當順利。

他還強調，俄羅斯會盡全力確保調解人員的安全。

烏克蘭與俄羅斯均承諾，在為期3天的協商期間，不會攻擊對方首都。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早表示，他已與庫許納和威科夫通話，並預期他們明天將抵達基輔進行訪問。

精華 FAQ

  • 普亭是在克里姆林宮會見美國特使庫許納與威科夫，雙方就如何結束已持續逾4年的俄烏戰爭展開磋商，並討論衝突的各個面向。

  • 庫許納與威科夫預計明天首次訪問烏克蘭首都基輔，並與澤倫斯基等烏方人士接觸，延續他們在莫斯科的止戰磋商，了解烏方立場。

  • 烏克蘭與俄羅斯均承諾，在為期3天的協商期間不會攻擊對方首都；普亭也表示，俄方會盡全力確保調解人員與特使的安全。

普亭 庫許納 俄羅斯

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