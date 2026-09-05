美特使會見普亭磋商俄烏止戰 擬6日訪基輔

俄總統普亭(右)與美特使庫許納(左)、威科夫(中)會面。(路透)

俄羅斯 總統普亭 今天在克里姆林宮與美國特使庫許納 和威科夫展開會談，討論如何結束已持續逾4年的俄烏戰爭；兩位美國特使預計明天首次訪問烏克蘭首都基輔。

法新社報導，俄羅斯電視台（Russian TV）播出的畫面顯示，普亭（Vladimir Putin）在克里姆林宮熱烈歡迎庫許納（Jared Kushner）與威科夫（Steve Witkoff）來到莫斯科。

普亭坦言，當前局勢相當艱難，不過「在我們開始處理這個問題前，我希望請大家向美國總統川普（Donald Trump）致上最誠摯的問候和感謝之意」。

根據彭博（Bloomberg News），普亭指出，將與庫許納和威科夫討論這場衝突的所有面向。

路透報導，普亭告訴兩位美國特使，莫斯科與華府之間的接觸向來有益，俄方也認為與兩人合作相當順利。

他還強調，俄羅斯會盡全力確保調解人員的安全。

烏克蘭與俄羅斯均承諾，在為期3天的協商期間，不會攻擊對方首都。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早表示，他已與庫許納和威科夫通話，並預期他們明天將抵達基輔進行訪問。