川普：俄烏戰爭是普亭澤倫斯基性格問題 衝突必須解決
俄烏戰爭遲遲未能結束，美國總統川普今天表示，這是俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基的性格問題，兩人之間仇恨很深，成為阻礙，但這場衝突必須解決，因此他將派出談判代表，看看是否能達成些什麼，而且「我們很有可能做到」。
一位美國官員今天稍早向美國有線電視新聞網（CNN）表示，川普的特使威科夫（Steve Witkoff）和女婿庫許納（Jared Kushner）計劃未來幾天內將造訪俄國首都莫斯科及烏克蘭首都基輔，試圖推動俄烏衝突的外交解決方案。
川普下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時表示，他們會帶著終結這場戰爭的提案。
川普還說，「俄烏之間是性格問題」，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和普亭（Vladimir Putin）之間的仇恨非常深，這成了阻礙，但這場衝突必須解決。
因此，川普表示，他派出魏科夫和庫許納兩位談判代表，「看看能否達成些什麼」，而且「我們很有可能會做到」。
外電先前報導，普亭3日表示，有機會達成結束烏克蘭戰爭的協議；澤倫斯基則說，試圖促成協議的美國談判代表，很快就會訪問莫斯科及基輔。
俄烏戰爭已持續超過4年半，是第2次世界大戰以來歐洲最致命的衝突，而俄烏兩國很少對和平前景作出樂觀評估。雙方上次舉行由美國斡旋的談判是在今年2月。
川普把戰爭難以結束歸因於普亭與澤倫斯基的性格問題，認為兩人之間仇恨很深，已成為推動停戰和談的主要阻礙。 美國官員表示，川普的特使魏科夫與女婿庫許納，預計在未來幾天造訪莫斯科和基輔，帶著終結戰爭的提案嘗試斡旋。 報導指出，普亭曾表示有機會達成協議，澤倫斯基也提到美方談判代表將訪俄烏；川普則樂觀看待，認為仍有可能促成突破。
精華 FAQ
川普把戰爭難以結束歸因於普亭與澤倫斯基的性格問題，認為兩人之間仇恨很深，已成為推動停戰和談的主要阻礙。
美國官員表示，川普的特使魏科夫與女婿庫許納，預計在未來幾天造訪莫斯科和基輔，帶著終結戰爭的提案嘗試斡旋。
報導指出，普亭曾表示有機會達成協議，澤倫斯基也提到美方談判代表將訪俄烏；川普則樂觀看待，認為仍有可能促成突破。
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