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長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

記者顏伶如／即時報導
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在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默突然遭到...
在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默突然遭到罷黜。（路透）

在福斯新聞網(Fox News)有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)突然遭到罷黜，電視台僅說離職原因屬於「商業決定」(business decision)，並未說明細節。社群網站傳出她可能接任白宮新聞秘書，但未獲得證實。

福斯新聞網3日發表聲明說：「即日起，瑪莉亞．巴爾帝羅默不再任職福斯新聞媒體集團(FOX News Media)。」聲明中說，感謝她過去12年半的工作表現，「祝福她人生下一章一切順利」。福斯新聞網4日再度發表聲明表示，巴爾帝羅默離職屬於「商業決定」。

離職之前，58歲的巴爾帝羅默在福斯商業新聞網(FOX Business)主持「與瑪莉亞共渡早晨」(Mornings with Maria)、「瑪莉亞‧巴爾帝羅默的華爾街」(Maria Bartiromo's Wall Street)節目，周日上午時段在福斯新聞網主持「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)節目。

華盛頓郵報4日報導，消息人士說，巴爾帝羅默離職是福斯的「單方面決定」。

CNN報導，知情人士說，巴爾帝羅默向白宮透露福斯內部機密，電視台高層在8月便決定撤換她。

福斯新聞網說，「與瑪莉亞共渡早晨」最後一期已於3日播出，節目從4日開始轉型為「福斯商業晨間節目」(Mornings With Fox Business)，由不同主播輪流主持。

「周日早晨談未來」在這個周末便將改由主播查菲茨(Jason Chaffetz)代班主持，電視台正在尋找正式接班的主持人選。

2014年，巴爾帝羅默從CNBC新聞頻道跳槽，加入福斯商業新聞網擔任全球市場主編，曾主持2015年與2016年共和黨總統初選辯論，公開支持川普。

2020年11月，川普尋求連任落敗之後，首次接受媒體訪問就是巴爾帝羅默專訪。巴爾帝羅默對於川普指稱的選舉遭到操控、大規模舞弊表示認同。

2021年，選舉科技公司Smartmatic後來提告誹謗並要求27億元賠償的訴訟裡，她被單獨點名為被告。她也被捲入投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)控告福斯新聞網的誹謗官司，福斯新聞網在2023年以7.875億元達成和解。和解後，福斯新聞網承認反覆播出支持川普不實選舉舞弊指控是錯誤的。

巴爾帝羅默今年1月、4月兩度深度專訪川普，川普曾打電話到她的節目現場連線，也在「真實社群」(Truth Social)發文稱讚她。川普3日晚間發文寫道：「無法相信瑪莉亞‧巴爾帝羅默不再在福斯主持那些很棒的節目了。」

精華 FAQ

  • 福斯對外只表示這是商業決定，未交代細節；但媒體引述消息人士稱，這是電視台單方面撤換，且她被指曾向白宮透露福斯內部機密。

  • 她在福斯商業新聞網主持《與瑪莉亞共渡早晨》與《瑪莉亞．巴爾帝羅默的華爾街》，也在周日上午時段主持《周日早晨談未來》，是福斯的重要招牌主播。

  • 她長期公開支持川普，曾認同選舉遭操控的說法，並多次專訪川普；因此被列入Smartmatic與Dominion的誹謗訴訟，福斯也因此付出高額和解金。

社群網站 川普 白宮

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