川普為何在白宮附近種植受到爭議的基因改造樹木？

圖為美洲栗樹(American chestnuts)。（美聯社）

美洲栗樹(American chestnuts)在歷史上曾經覆蓋從密西西比州到緬因州 的廣大土地，多達40億棵的數量約占整個林冠面積四分之一，糖炒栗子象徵年底節慶季節來臨，但栗枯病(chestnut blight)真菌感染在1900年代初期幾乎讓樹種消失。華盛頓郵報3日報導，名稱為「達林 54」(Darling 54)的基因改造美洲栗樹獲得農業部解除管制之後，今春獲得川普 政府種在白宮 附近的總統公園(President's Park)，結果引起科學辯論。

「達林 54」品種帶有小麥基因，能夠抵抗一個世紀之前幾乎消滅美洲栗樹的栗枯病。白宮聲明表示，對於基因改造生物的擔憂，包括「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)運動當中許多倡議人士憂心基因改造，並不適用於美洲栗樹的狀況。

農業部上周進一步放寬「達林 54」管制，今後不再需要嚴格許可才能種植，但這個品種仍受到環境保護署(EPA)規範。

白宮在聲明說，這項行動與森林復育有關，「達林 54」帶有單一基因，禁得起從外國傳入的真菌病原體。聲明中說，農業生物科技

收到批評的憂慮，完全不適用於這個案例。

報導指出，川普總統雖曾批評多項環保倡議，但向來支持種樹。

根據華郵取得政府內部文件以及消息人士透露，川普政府種植「達林 54」時忽略某些嚴格控制，轉基因花粉散播到環境當中。

支持基因改造樹木的人士說，在白宮附近種植「達林 54」品種對於公眾接受基因工程做為解決方案來說，堪稱一大進步。在緬因州培植兩棵樹後來移植華府特區的科學家克拉克(Thomas Klak)說：「這是一件讓人無比興奮的事。」

然而，對基因工程抱持懷疑的反對派人士指出，這次種植可能把轉基因引到野外，未來恐將出現想像不到的後果。

非營利倡議組織「消費者報導」(Consumer Reports)基因工程資深科學家漢森(Michael Hansen)說：「我們處於前所未知的領域。」他說，樹木適應力以及跟生態系統的互動都可能出現影響，這些狀況在進一步研究之前，並不知道結果。

美洲栗樹基金會(American Chestnut Foundation)會長葛爾根(Michael Goergen)表示，「達林 54」花粉若飄到華府地區非基因工程的美洲栗樹，從理論上看可能完成授粉，在缺乏嚴格控制的情況下將小麥轉基因引入野外，對當地森林帶來無法預測的後果。