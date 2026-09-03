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歷任總統抗拒的白宮碉堡化措施 特勤局正在落實

記者顏伶如／即時報導
白宮玫瑰園2日舉行「夏日結束」燒烤派對。（歐新社）
白宮玫瑰園2日舉行「夏日結束」燒烤派對。（歐新社）

華盛頓郵報3日報導，美國特勤局(US Secret Service)高層長期以來一直希望增強白宮防禦措施，川普總統讓計畫得以實現。「國家首都規畫委員會」(National Capital Planning Commission)預計3日下午審查特勤局提案，內容包括在白宮對面的公共公園拉法葉廣場(Lafayette Square)周圍架設固定式圍欄。

四名消息人士說，拉法葉廣場架設圍欄的計畫一直是特勤局優先推動事項，在過去幾屆政府便曾討論，但從未獲得批准，官員感到為難之處在於，如何在增強維安的同時，不至於過度限制公眾進出公園。

川普官員也將公布白宮訪客安檢中心規則修訂，內容包括加強安全設備及增設圍欄，白宮周邊公共空間可能受到影響。

由於維安風險升高，川普先前已經採納特勤局建議，繼續封閉環繞白宮、占地82英畝的總統公園(President's Park)。

知情人士說，雖然翻修工程幾周前便已完成，拉法葉廣場已對公眾封閉將近八個月。

與在拉法葉廣場設置固定式圍欄一樣，白宮訪客中心是否需要架設固定式圍欄，在過去多屆政府也曾討論。特勤局高層官員與政府官員認為，白宮為訪客進行安檢時使用的臨時組合屋與帳篷，維安程度不足。

特勤局發言人賀林(Nathan Herring)在聲明中說，白宮訪客中心及拉法葉公園周圍架設圍欄等項目，不僅能增強安全，還能在白宮及周邊建築之間建立適當的基礎設施，同時維持公眾進入方便。

某些古蹟保存專家、公民領袖及歷史學家警告說，向來被喻為「人民的殿堂」(People's House)的白宮，考慮總統維安的同時，應該兼顧公眾進入這棟歷史建築物的權利，兩者之間取得平衡。

白宮歷史學家廉格爾(Ed Lengel)說：「白宮如今已經變成一座碉堡。」他表示，在圍欄與其他防護設施的阻擋之下，公共失去進入白宮園區的機會。

精華 FAQ

  • 報導指出，特勤局正推動白宮周邊更固定的防護設施，包括拉法葉廣場的圍欄、訪客安檢中心的規則修訂，以及白宮周邊公共空間的進一步管制。

  • 過去多屆政府都討論過這項計畫，但官員擔心在強化維安之際，會過度限制民眾進出公園，因此始終未能取得批准，直到川普任內才推進。

  • 歷史學家與古蹟保存人士認為，白宮雖需重視總統安全，但也應維持作為「人民的殿堂」的公共性，過度封閉會讓民眾難以接近這座歷史建築。

華盛頓郵報 川普 白宮

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