川普頭像1美元硬幣中午開賣 網站現排隊潮 市面開始流通

川普總統頭像的1美元金色硬幣美東時間2日中午開賣。(路透)

印有川普 總統頭像的1美元金色硬幣，於美東時間2日中午12時在美國鑄幣局(US Mint)網站開賣，收藏者可以154.50美元購買100枚袋裝，或以61美元購買25枚一卷。

鑄幣局網站為：www.usmint.gov。

財政部 新聞稿指出，袋裝與卷裝中會隨機混入25萬枚7月4日於費城鑄幣廠壓製、帶有「July 4」標記的硬幣。

中午一開賣後，鑄幣局網站立即湧入大量人潮，用戶進入網站後須排隊等待，頁面並會顯示預估等候時間。本報實測，中午12時30分登入網站，等候時間約需1小時。

鑄幣局表示，這些硬幣也已進入市面流通，並鼓勵大家可檢查手上的零錢，看是否會收到驚喜。

硬幣正面圖案以白宮攝影師Daniel Torok拍攝的川普官方照片為藍本，由首席雕刻師Joseph Menna操刀設計，以紀念美國建國250周年。

這也使川普成為一世紀以來，首位在世期間肖像即登上美國貨幣 的總統。

在此之前，前總統柯立芝(Calvin Coolidge)是迄今最後一位、也是唯一另一位在任期間肖像登上貨幣的美國總統。1926年，為紀念建國150周年，財政部發行一枚同時印有柯立芝與華盛頓肖像的50美分硬幣。

這批硬幣是財政部先前公布的一系列印有川普肖像貨幣中，最先發行的一款。該部還提議推出印有總統肖像的250美元紙幣，以及24K金紀念幣。

儘管外觀呈現金色，這枚1美元硬幣並不含任何貴金屬。財政部表示，它僅具「類金表面」。