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G20財長會議登場 美擬籲各國加強對伊朗經濟施壓

中央社艾西維爾31日綜合外電報導
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貝森特（Scott Bessent）31日抵達北卡州艾許維爾，參加G20財長會議...
貝森特（Scott Bessent）31日抵達北卡州艾許維爾，參加G20財長會議。(美聯社)

由美國主辦的20國集團（G20）財政部長會議今天登場，會談重點包括全球失衡、主權債務及產能過剩等議題，且美國財長貝森特擬呼籲各國與美方合作，進一步對伊朗經濟施壓。

法新社報導，G20財政部長及中央銀行總裁會議於今明兩天在北卡羅來納州城市艾許維爾（Asheville）召開。

會議開始前不久，歐盟呼籲「持續透過外交努力」為中東戰爭尋求和平解方，這場衝突目前讓伊朗幾乎封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

歐盟補充，歡迎一切能確保伊朗停止「破壞穩定行動，抱持誠意參與和平談判」的努力，包括在美國主導下進一步施加經濟壓力。

歐盟承諾與國際夥伴合作，持續對伊朗施壓。

一名俄羅斯代表也出席了會議；一位要求不具名的歐洲官員對俄國未被排除在外表示不滿。

一名美國財政部高階官員在會前告訴記者，除了推動經濟成長，美國今年的優先事項還包括處理「全球失衡」及主權債務等挑戰。

這名官員補充，G20會議將試圖確保各經濟體避免推行將過剩產能輸出至全球市場的政策。

這呼應了外界對中國工業產能過剩的批評，反對者認為，這會壓低價格並造成不公平競爭。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）國際經濟專家李浦斯基（Josh Lipsky）告訴法新社：「這些都是艱難的對話。」

李浦斯基指出，美加貿易戰削弱七大工業國集團（G7）內部團結；與此同時，各國也在G20這個更大集團中討論棘手議題。

外界也將密切關注會議期間的場邊雙邊會談；華府推動進一步孤立伊朗經濟之際，貝森特（Scott Bessent）預計直接呼籲各國與美方合作。

一名財政部官員表示，貝森特將發表強硬談話，要求G20各國若想繼續在以美元為基礎的國際金融體系中運作，就必須遵守美方的制裁措施。

精華 FAQ

  • 會議重點包括全球失衡、主權債務與產能過剩等經濟問題，美方也希望各國避免把過剩產能傾銷到全球市場，以減少不公平競爭與價格扭曲。

  • 貝森特預計呼籲G20各國與美方合作，進一步對伊朗經濟施壓，並要求各國遵守美國制裁；他強調若要參與美元主導的金融體系，就應配合相關措施。

  • 歐盟呼籲持續透過外交努力尋求中東和平，並表示歡迎任何能促使伊朗停止破壞穩定、誠意參與談判的作法，也承諾與國際夥伴持續施壓。

伊朗 荷莫茲海峽 歐盟

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