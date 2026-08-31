川普稱伊朗「失敗的國家」：領導層一片混亂
美國總統川普31日在自家社群媒體平台「真實社群」發文說，伊朗是個「失敗的國家」，稱「該國領導層一片混亂，根本無法正常代表伊朗」。
川普貼文指出：「伊朗已正式成為一個失敗的國家。它已經完了！他們沒有海軍、沒有空軍、沒有貨幣，軍警領不到薪資，且通貨膨脹率高達300%。他們的領導層完全陷入混亂，無法正常代表國家。他們唯一擁有的，只有來自美國的假新聞、殺害抗議民眾的意願，（目前已有超過10萬人死亡，他們必須因反人類罪受審），以及一堆胡說八道。」
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川普把伊朗描述為「失敗的國家」，並說這個國家「已經完了」。他強調伊朗領導層混亂，無法正常代表國家，整體狀況極度失序。 他聲稱伊朗沒有海軍、沒有空軍，也沒有穩定貨幣，連軍警都領不到薪資，且通貨膨脹率高達300%。這些說法用來凸顯伊朗的失序與困境。 川普指控伊朗領導層會殺害抗議民眾，並提到已有超過10萬人死亡，認為相關人士應因反人類罪受審。他同時批評對方只會發表胡說八道。
精華 FAQ
川普把伊朗描述為「失敗的國家」，並說這個國家「已經完了」。他強調伊朗領導層混亂，無法正常代表國家，整體狀況極度失序。
他聲稱伊朗沒有海軍、沒有空軍，也沒有穩定貨幣，連軍警都領不到薪資，且通貨膨脹率高達300%。這些說法用來凸顯伊朗的失序與困境。
川普指控伊朗領導層會殺害抗議民眾，並提到已有超過10萬人死亡，認為相關人士應因反人類罪受審。他同時批評對方只會發表胡說八道。
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