美委石油協議能讓油價降嗎？關鍵問答一次看

委內瑞拉一座石油鑽井平台。(路透)

美國總統川普稱與委內瑞拉 達成「全球史上最大石油 協議」，但美聯社分析指出，這項交易短期內恐怕難以壓低美國汽油價 格。委內瑞拉老舊石油設施需要投入數十億美元、耗時多年整修，協議全文也尚未公布，許多關鍵細節仍不明。

川普昨天晚間宣布，這項協議將讓美國取得委內瑞拉龐大石油儲量的權益，這是川普政府今年1月派兵突襲、逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將他帶往美國後，推動開採委國能源的最新一步。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）則表示，這項協議是帶動經濟復甦、現代化石油產業的關鍵。

不過，協議全文尚未公布，何時能開始開採、誰負責出資等關鍵問題仍不明。

這項協議的具體內容有哪些？

根據目前消息，美國政府與一間未具名的委內瑞拉私人營運商共組了一家新私營公司，取得大規模未開發油田100年的開發權。

羅德里格斯的聲明指出，協議涵蓋開發17座油田，已證實可開採儲量達650億桶。協議預期可為委國石油產業帶來1000億美元投資，並為卡拉卡斯（Caracas）當局創造超過2090億美元稅收。

協議讓美國取得這家新公司55%的「有效產能」，包括公司股權及以成本價購油的權利。根據不具名美國官員說法，美方購買的石油將補充美國戰略石油儲備及軍方所需。

這名官員表示，新公司將成為僅次於沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的全球第二大證實儲量企業。

美國汽油價格會因此下跌嗎？

短期不會。

川普表示，協議將有助壓低美國油價。這對這位共和黨籍總統而言相當重要，因伊朗戰爭使波灣石油運輸受阻、油價維持高檔，而美國11月即將舉行期中選舉。

但專家指出，委內瑞拉老舊石油設施需要投入數十億美元、耗時多年整修，產量不可能在短期內大幅增加。

紐約大學能源與氣候正義永續實驗室主任傑斐（Amy Myers Jaffe）表示，這項協議「從長遠看或許有幫助」，但對今年勞動節週末的汽油零售價格「基本沒有影響」。

能源顧問企業ClearView Energy Partners總經理布克（Kevin Book）也說，委內瑞拉仍有增產空間，但「事情無法一夜之間完成」，大規模資本投入及增產至少需要好幾年。

雙方均未說明相關基礎建設投資由誰出資、金額為何。

根據美國汽車協會（AAA）統計，美國汽油29日平均價格為每加侖4.08美元，去年同期為3.20美元。

委內瑞拉國內反應如何？

對許多委國民眾而言，這形同背叛。歷屆政府一再表示國家資源屬於委內瑞拉，不允許美方染指。

今天在卡拉卡斯東區市場，民眾波嘉斯（Douglas Borjas）表示，他認為委國領導階層只是為了鞏固政權，彷彿在說「你要多少石油都拿去，只要讓我繼續握權」。

哈佛大學經濟學家、前委國規劃部長豪斯曼（Ricardo Hausmann）則形容這是「可恥的交易」，認為委內瑞拉人不會認同這項協議，美國大型石油公司也未必願意投資。

美國國會反應如何？

目前尚不清楚國會是否會介入，但跨黨派議員迅速表態。

川普支持者稱這是勝利。

俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）形容這是「協助兩國的歷史性協議」，並批評民主黨若主導政策，馬杜洛仍會掌權、委國石油則會流向中國。

民主黨則痛批馬杜洛被捕過程，認為這是追求石油利益的手段。

維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）形容川普「一心只想要委內瑞拉石油」，直指這是「史詩級貪腐」。

目前還有哪些關鍵疑點未解？

許多重要細節仍未公布，包括私人營運商身分、誰負責基礎設施投資，以及美國取得的55%有效產能中，持股與成本購油權各占多少。

產業界的具體反應也未明。鑒於委內瑞拉政治風險高、基礎設施殘破，要說服大型美國石油企業重返當地恐不容易。

現階段，雪佛龍（Chevron）是唯一仍在委內瑞拉產油的美企，對這項協議拒絕置評。雪佛龍與川普這項宣布無關，早已在討論擴大當地投資。埃克森美孚（Exxon Mobil）也未發表看法。

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席氣候與大宗商品經濟學家歐克斯利（David Oxley）指出，表面上這項交易有機會讓美國石油儲備翻倍、降低對加拿大及墨西哥原油的依賴。但他在評論中提醒，實際執行仍有物流等障礙，加上委國前總統查維斯（Hugo Chavez）執政時對儲量有誇大之嫌。

他說，即使有法律及安全保障，美國石油企業「未必會踴躍投資」，因為「其他地方商業機會或許更誘人」。

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