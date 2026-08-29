川普轟CNN 卻讚民調分析師「說出大實話」：別開除他

川普總統(左)在貼文中公開讚揚CNN民調分析師恩騰。(路透、Wikimedia Commons)

川普 總統29日在真實社群(Truth Social)發文抨擊CNN與MS NOW電視台雙雙陷入「死亡漩渦」，但同時點名讚揚CNN首席數據分析師恩騰(Harry Enten)，稱他是「CNN最優秀的人」。

川普在貼文中寫道：「CNN陷入死亡漩渦，MS NOW也是，根本沒有人在看這兩家電視台」。

這番言論出現在MS NOW主持人專訪紐約時報記者哈伯曼(Maggie Haberman)之後，哈伯曼在節目上反擊川普前一天對她的抨擊。

川普接著提到：「CNN最優秀的人是民調 分析師恩騰，因為他敢於指出，川普比林肯 、華盛頓，或任何其他總統都受歡迎六倍——他具有公信力(別開除他！)。」

「CNN只要換掉領導層和主播就能起死回生(MSNOW做不到！)，因為偉大的品牌永遠不會真正被摧毀。」

恩騰26日在主播伯曼(John Berman)主持的新聞節目中表示，根據CNN委託SSRS進行的民調，53%的共和黨人票選川普是他們「最欣賞」的共和黨籍總統，雷根18%，林肯8%，換算下來，欣賞川普的比例約為欣賞林肯的六倍多。

另外他還引用伊隆大學一份調查，指29%的共和黨人認為川普是美國史上最偉大總統，林肯25%、華盛頓14%。

恩騰說：「面對現實吧，川普依然是共和黨的太陽，其他人都像行星一樣繞著他轉。」

伯曼開玩笑說，這張顯示川普比雷根和林肯更受歡迎的圖表，恐怕會讓川普感到相當受用，最終大概會被印出來擺上他的辦公桌。

伯曼說：「我覺得如果他還沒看過這張投影片，那它很快就會被印出來放在他的辦公桌上了。」

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