川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場

川普總統（Donald Trump）周五造訪休士頓期間，宣布將成立一所全新的軍事「太空學院」（Space Academy）。（美聯社）

據紐約郵報報導，川普 總統（Donald Trump）周五造訪休士頓期間，宣布將成立一所全新的軍事「太空學院」（Space Academy）。隨後，他還與國際太空站（ISS）上的太空人 通話，其中一名太空人更開玩笑稱讚川普的鬍子，在微重力環境下「很棒」。

川普表示，這所新學院將是一所「頂尖」學校，擁有嚴格的入學標準與「漂亮」的校園，目標是培養下一代民間與軍事航太專業人才。

川普在美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心表示，「我們將成立一所專門為這個房間裡最熱愛的事物而設的學院。這令人非常興奮，真的非常令人興奮。我很快就會決定學院的所在地。」

川普並指出，「你想到西點軍校 （West Point），想到安納波利斯海軍官校（Annapolis），想到空軍官校（Air Force Academy），也想到海岸防衛隊官校（Coast Guard Academy）。它們都很棒，真的都很棒。但現在，我們也將擁有一所太空軍（Space Force）學院。」

川普周五造訪休士頓時簽署行政命令，正式啟動成立新太空學院的計畫。

川普表示，這所新學院將，「同時服務美國太空軍、NASA，以及民間太空飛行產業；它將吸引、培訓並培養出我們國家最優秀的人才。」

他同時大力宣傳未來建立月球永久基地的計畫，以及最終前往火星的目標。

川普也表示，希望這所學院能達到其他美國頂尖軍事院校的水準。

「我告訴他們，我會做，但它必須是頂尖的。它必須與其他學校同等優秀。你知道，這些學校都是最難進入的學校之一。你可以想想常春藤盟校，但要進入西點軍校、安納波利斯海軍官校、空軍官校，甚至海岸防衛隊學院，難度都更高。」

川普此次造訪休士頓，另一項重要行程是向「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的4名太空人頒發國會太空榮譽勳章（Congressional Space Medal of Honor）。

這4名太空人今年4月搭乘阿提米絲2號繞行月球，創下載人太空任務距離地球最遠的新紀錄。

川普也開玩笑提到，他在維吉尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）的酒莊舉辦一場政治峰會時，「是一場災難」。

他解釋，當時正值阿提米絲2號太空人返回地球，引發外界高度關注。有人甚至把電視搬進會場，讓與會者觀看相關消息。

川普表示，現場人士當時「非常興奮」，結果「沒有人做任何事情」，因此「完全是在浪費時間」。

在向阿提米絲2號團隊頒發勳章後，川普致電國際太空站，與當時駐留在太空站上的3名美國太空人交談。

目前國際太空站上的團隊還包括3名俄羅斯太空人及1名日本太空人。

通話期間，川普對太空人海瑟威（Jack Hathaway）開玩笑說，「我想留一個像你那樣的鬍子。」

海瑟威回答，「當然可以，總統先生。謝謝您。是的，這個鬍子很有趣。你在太空絕對得留一個鬍子。它在微重力環境下真的很棒。」

海瑟威同時稱讚川普提出成立太空學院的計畫，表示，「美國在太空計畫上的領導地位令人難以置信。」

國際太空站指揮官梅爾（Jessica Meir）則向川普介紹，在阿提米絲2號任務期間，國際太空站團隊曾與阿提米絲任務的太空人進行「太空人對太空人」的交流。

她表示，「這讓我們所有人都感到彼此之間有非常緊密的連結，也讓我們為自己作為一個國家，以及作為一個國際合作計畫所取得的成就，感到無比驕傲。」