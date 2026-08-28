「史詩怒火」變史詩級災難…美伊開戰半年如何衝擊世界？

美伊開戰已屆半年。（歐新社）

28日，自美國與以色列 對伊朗 發動軍事打擊已過去半年。半年內，美伊 間從激烈衝突變為「非戰非和」的僵持，美國更陷入「打不贏、談不攏、退不出」的尷尬境地。

分析人士指出，這場戰事不僅引發能源與航運危機、拖累全球經濟成長，也嚴重衝擊中東格局，更集中暴露了美國霸權的諸多「短板」。

四個階段

半年來，美伊衝突和對峙過程大致可分為四個階段：

第一階段，激烈衝突。2月28日，美國聯合以色列對伊朗發起大規模軍事打擊。伊朗時任最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名高官、將領在空襲中身亡。

此後一個多月，美以高強度打擊伊朗飛彈和防空系統、海軍和核設施等，意圖「速戰速決」。伊朗則報復性打擊美國在中東的多處軍事基地和其他設施以及以色列目標，並管控荷姆茲海峽。

第二階段，邊打邊談。4月7日，美方宣布暫停對伊空襲。4月11日，雙方在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德開啟首輪談判，但無果而終。美國隨即宣布對伊朗實施海上封鎖。

此後兩個多月裡，美伊在斡旋方安排下繼續接觸，雙方名義上處於停火狀態，但實際仍有低烈度交火。6月18日，美伊遠程簽署諒解備忘錄，承諾結束軍事行動、推動荷姆茲海峽重新開放，並為達成最終協議設置60天談判期。

第三階段，衝突再起。諒解備忘錄簽署僅約一週後，美國就以伊朗襲擊商船為由，重啟對伊軍事打擊。至7月底，雙方進行了多輪互襲，烈度較第二階段明顯提高，但未達到第一階段水平。

第四階段，經濟施壓。進入8月以後，美伊軍事上未發生直接衝突，維持對峙局面。美國將施壓重點轉向石油禁運和金融制裁，並於8月24日公布對伊朗所謂「經濟孤立」的新一輪制裁措施。

多重影響

這場戰事及持續至今的美伊對峙，給世界和中東地區帶來多個維度的影響。

——全球能源供應被嚴重擾亂。戰事對世界「能源咽喉」荷姆茲海峽的航運造成巨大衝擊，商船通過量從戰前的日均130到140艘降至目前的個位數，降幅超九成。海峽通航受阻顯著推高國際油價，倫敦布蘭特原油期貨價格從2月底戰事爆發前的每桶約70美元大幅上漲，一度突破每桶126美元，目前仍維持在每桶約88美元的較高水平。

世界銀行6月預計，如果能源供應持續中斷並伴隨金融市場風險，今年全球經濟成長可能只有1.3%。路透社評論稱，伊朗戰事造成的危機可能「只是剛開頭」。

——部分中東國家尋求自主步伐提速。戰事加速海灣國家認清美國所謂「安全承諾」的幻象。事實證明，美軍駐紮不代表安全，反而會招致安全風險；美國不顧盟友利益「任性」發動戰爭，盟友則因駐有美軍而遭到打擊。美國前副助理國防部長斯特勞爾（Dana Stroull）說，伊朗戰事或將塑造一個「後美國時代」的中東，地區國家將不再信任華盛頓，其對外政策也與美國漸行漸遠。

8月上旬，沙烏地阿拉伯、土耳其和巴基斯坦簽署《麥加共同防務協議》。有分析認為，這是戰事推動地區國家邁向自主的直接體現，中東安全秩序正轉向多層次、「小多邊」的新組合。

——伊朗戰略自信增強。儘管伊朗常規軍事力量在戰事中被削弱，但其非對稱作戰能力卻得以保留甚至加強。同時，伊朗透過控制荷姆茲海峽抬高美國戰爭成本，獲得與美國持續對抗的重要籌碼。美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）專家拜曼（Daniel Byman）認為，荷姆茲海峽已成為伊朗「在談判中向美國施壓的槓桿」。

曝美「短板」

這場戰事暴露出美國所謂「全球霸權」的多重「短板」。

首先，決策隨意，缺乏清晰戰略。美國外交關係協會研究員布特（Max Boot）指出，從阿富汗戰爭到伊拉克戰爭，再到如今的伊朗戰事，美國長期存在的問題是，易於發起戰爭，善於精準打擊，但再精確的軍事打擊，也無法彌補戰略上的失敗。

其次，軍工體系難以承受持續的高強度消耗。「林肯號」航艦超期部署、條件惡劣，多名士兵精神崩潰試圖跳海；「愛國者」、「薩德」防空系統攔截飛彈大量消耗，美軍彈藥庫存日益吃緊。分析人士認為，戰事集中暴露了美國軍工體系的結構性短板，即缺乏支撐長期消耗戰所需的低成本、規模化生產和快速補充能力。

第三，盟友漸行漸遠。海灣國家透過此次戰事認識到，單獨依賴美國提供安全保障並不可靠。在美國要求盟友派遣軍艦到荷姆茲海峽護航時，德國、西班牙、義大利、澳洲、日本等國或明確拒絕，或「冷處理」；西班牙、法國等歐洲國家限制或拒絕美軍使用其領空及聯合軍事基地。美聯社分析稱，盟友接連說「不」，表明美國的政治號召力已明顯下降。

有分析指出，美國政府發動對伊戰事的一個重要目的，是對內對外塑造強勢形象，但隨著與伊朗陷入對峙僵局，局勢走向已與美方最初目標背道而馳。美國卡內基國際和平研究院高級研究員米勒（Aaron David Miller）評論說，美國政府正近乎絕望地尋找脫身之路，卻並沒有離「出口」更近一步。這場代號「史詩怒火」的軍事行動早已變成一場「史詩級災難」。