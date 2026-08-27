美行動大升級？經濟施壓伊朗 川普暗示或制裁中國銀行業

美國正在加強透過經濟制裁及其他手段來「瓦解」伊朗政府。(路透)

美國總統川普 （Donald Trump）今天暗示，他的政府可能正準備因中國的銀行與伊朗 的聯繫，而對其祭出制裁，此舉若成真，將是華府孤立伊朗行動的一次大幅升級。

法新社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本週宣布，美國正在加強透過經濟制裁及其他手段來「瓦解」伊朗政府。

這也包括大幅擴大次級制裁威脅，對象是繼續與伊朗做生意的國家。

中國是伊朗最大貿易夥伴，特別是在石油 領域。中國的銀行持續處理涉及石油貿易及兩國間其他形式貿易的款項。

當記者在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）詢問川普，是否會因這類交易而制裁中國的銀行時，川普反問：「誰說我沒有？」

「我是說，誰說我沒有？你又不知道我有沒有在做。我沒必要公告所有事情，對吧？」

美國財政部目前尚未對中國的主要銀行祭出任何制裁，但已制裁多家位於中國和香港的企業，指控其協助伊朗政府及武裝部隊。

中國反對美國實施與伊朗相關的次級制裁，並稱其為「非法」。

路透社報導，川普今天還說，美國目前並未與伊朗談判。他告訴記者：「我們不想和他們談。我們不打算會面或做任何事。」

今天稍早，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，美國的經濟施壓行動將持續到伊朗決定進行有意義的談判為止。