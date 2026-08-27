CIA局長突訪俄引關注 川普：普亭不會攻擊北約領土
美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普亭「不會攻擊」北大西洋公約組織（NATO）的領土，淡化媒體有關華府擔憂俄國可能對歐洲採取行動的報導。
法新社報導，川普（Donald Trump）發表這番談話的兩天前，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）突訪俄國首都莫斯科。美國媒體報導，這次訪問的目的是警告俄羅斯不要攻擊北約。
被問及普亭（Vladimir Putin）是否同意不這麼做時，川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我和他談得很愉快。他不會攻擊北約領土。」
被要求證實雷克里夫警告俄方的報導時，川普則回應：「我不想評論這件事，但他們不會攻擊。」
川普也淡化因俄羅斯與伊朗交易而懲罰俄國的必要性。他的政府之前宣布，若伊朗拒絕開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），將對其商業夥伴發動「經濟諾曼地登陸（D-Day）」行動。
川普說：「到目前為止，我認為俄羅斯在荷莫茲海峽問題上表現得相當不錯。」
克里姆林宮今天也駁斥美媒指稱俄羅斯可能攻擊北約的報導，形容這種說法是「危言聳聽」。
一名歐盟高官今天匿名表示，歐洲情報機構未發現俄國計劃對歐洲北約國家發動軍事攻擊的跡象。
川普在白宮表示，他和普亭談得很愉快，並明確稱對方「不會攻擊北約領土」。他也在被追問時表示，不便評論CIA是否曾警告俄方，但重申他認為不會發生攻擊。 美國媒體指出，CIA局長雷克里夫日前突訪俄國首都莫斯科，目的可能是警告俄羅斯不要對北約動手。這次訪問因時機敏感，被視為美俄間重要的外交與情報訊號。 克里姆林宮把俄國可能攻擊北約的報導形容為危言聳聽；一名歐盟高官則表示，歐洲情報機構目前沒有發現俄國準備對歐洲北約國家發動軍事攻擊的跡象。
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川普在白宮表示，他和普亭談得很愉快，並明確稱對方「不會攻擊北約領土」。他也在被追問時表示，不便評論CIA是否曾警告俄方，但重申他認為不會發生攻擊。
美國媒體指出，CIA局長雷克里夫日前突訪俄國首都莫斯科，目的可能是警告俄羅斯不要對北約動手。這次訪問因時機敏感，被視為美俄間重要的外交與情報訊號。
克里姆林宮把俄國可能攻擊北約的報導形容為危言聳聽；一名歐盟高官則表示，歐洲情報機構目前沒有發現俄國準備對歐洲北約國家發動軍事攻擊的跡象。
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