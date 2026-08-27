李維特告別白宮倒數 曝「接班人」必須具備這1條件

李維特（Karoline Leavitt）。（路透）

據福斯新聞（Fox News）報導，李維特（Karoline Leavitt）即將離開白宮 新聞發布台，但對於誰將接替她的職位，她仍有機會向總統提供建議。

李維特周四接受採訪時透露，這可能是她在擔任白宮新聞秘書期間最後一次正式受訪。隨著外界陸續傳出多名人選有意角逐這個備受矚目的職位，她表示，自己一直私下向川普 總統（Donald Trump）提供有關接班人的意見。

「當然，我們有談過這件事。」李維特在Fox & Friends節目中表示。

白宮表示，川普重返白宮後的第一年，已舉行數百場新聞活動。在這些與川普相關的公開媒體活動中，速記員累計記錄了約240萬字的發言內容。

李維特說，「我要說的是，申請這份工作的人絕對不缺。很多人都希望得到這個職位，也有許多非常有能力的人想要擔任這份工作。」

盡管李維特沒有透露任何候選人的姓名，但她表示，自己已經向川普提出建議，說明下一任白宮新聞秘書應具備哪些特質。她也希望，在川普做出最終決定之前，自己仍能繼續參與相關討論。

擔任川普主要對外發言人將近20個月後，李維特表示，她認為下一任白宮新聞秘書最不可或缺的條件，就是必須獲得總統的完全信任。

她說，「最終，這必須由他自己做決定。新聞秘書和總統會花很多時間相處，因此，這個人必須是他完全信任的人。我知道，他會在適當的時機做出正確的決定。如果他希望我繼續協助他，我也會留在這裡幫助他。」

李維特也回顧了自己擔任白宮新聞秘書期間的經歷。如今準備離開白宮、將更多時間放在陪伴兩名年幼子女上，她坦言自己的心情「苦樂參半」。

她說，「之所以感到苦，是因為我要離開一份我非常熱愛的工作。能夠為川普總統效力，是我一生中莫大的榮幸與祝福。再也不會有另一位像他這樣的總統，而能夠站在那個講台後面，擔任他的發言人，是我一生中最難忘的一段冒險。」

李維特表示，川普給予她的支持，不僅僅是在當初任命她擔任這份工作時所展現的信任。當她決定離開白宮西翼（West Wing）時，她形容川普既是體諒她的「老闆」，也是一位「朋友」。