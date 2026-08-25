WSJ：美國下重手箝制 卻放過伊朗最重要救命索的中國

美國為癱瘓伊朗經濟而發動「經濟放逐行動」，卻避開身為伊朗最重要救命索的中國。（歐新社）

華爾街日報（WSJ）25日分析，美國為癱瘓伊朗 經濟而發動「經濟放逐行動」(Operation Economic Outcast)制裁60多個實體，卻避開身為伊朗最重要救命索的中國，沒有直接對中國施加更強制裁，由此可見華府 想在經濟上擠壓德黑蘭所面臨的挑戰。美國外交官出身的華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)研究員弗里德(Daniel Fried)說：「話是講得很狠，但出拳並沒有很重。」

報導指出，伊朗能夠承受多年來的制裁壓力主要是靠中國，中國購買絕大部分伊朗出口石油 ，北京則建立了一套複雜系統，在不觸發美國制裁的情況下把銷售利益轉移到世界各地。

弗里德表示：「如果要摧毀伊朗經濟，或許必須直接對付大型中國企業及銀行。」

財政部長貝森特24日宣布制裁協助伊朗政權取得核子或飛彈技術、從事網路行動以及獲取石油收入的60多個實體，其中包括中國公司。接下來財政部還可能懲罰在數位資產、科技、黃金、航空與航運等五個領域針對與伊朗有業務往來的國家與實體。

前任財政部官員凱莉‧比特索夫(Kerri Bitsoff)說，財政部整個制裁架構的設計，是為了給中國留下悄悄調整的空間。她說，這套架構意味著中國可以改變行為，不要讓中國銀行成為鎖定目標。

伊朗戰爭爆發以來，美國已經制裁中國的油輪與石油基礎設施，不過中國依然持續購買伊朗石油。產業情報分析機構Kpler數據顯示，在美國封鎖之下，中國8月間每天還是進口50多萬桶石油。

其中大部分涉及名稱為「船對船轉運」(ship-to-ship transfers)的複雜系統，把伊朗石油從遭到制裁的油輪轉移到沒受制裁的油輪上，然後再運往中國。

報導指出，中國銀行與煉油廠是否覺得貝森特的威脅可信，將是關鍵。

「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)資深研究員費雪曼(Edward Fishman)說，中國的報復如今已經成為真實威脅，「從去年以來，這在美中關係裡已經成為一項全新因素」。

報導指出，財政部動作可能促使中國向伊朗施加更多壓力，同一時間又能避免全球兩個最大經濟體之間產生更多對抗。

比特索夫指出，這種施壓方式可能有效，有時候比實際制裁還有效，考驗則將在「川習會」後到來。