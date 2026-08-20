華盛頓號抵中東接替林肯號 太平洋地區暫無美航艦部署

「華盛頓號」航空母艦檔案照。(美聯社)

美國林肯 號（USS Abraham Lincoln）航艦長期部署引發外界關切後，美媒今天報導，華盛頓號航艦已抵達中東，預備接替林肯號。這項調動使得美國在太平洋地區暫時沒有部署任何航空母艦。

美軍中央司令部（CENTCOM）今天在社群媒體 平台X發文表示，「華盛頓號」（USS George Washington）航艦打擊群已於昨天抵達其戰區，現正依照表定部署在中東執行任務。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，華盛頓號將接替林肯號。由於伊朗戰爭延燒，林肯號一直處於延長部署的狀態，傳出艦上官兵心理健康狀況惡化的消息後，引發國會議員和軍眷關切。

3名美國官員向CNN透露，本月稍早，林肯號上有一名官兵落海，加劇外界對該艦在創紀錄的部署期間，艦上生活條件與官兵心理健康不斷惡化的擔憂。

林肯號在海上部署已超過250天，且有200多天未靠港。「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，艦上傳出新鮮食物短缺、多起水管損壞，以及官兵對沒有明確結束日期的延長部署而感到的挫折感。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）上週登林肯號視察後表示，艦上官兵的心理健康是「首要之務」。

一名美國官員上週向CNN表示，華盛頓號航艦打擊群在8月5日結束越南的港口訪問後即啟程前往中東，這次的輪替先前就已規劃好。

CNN指出，這項輪替安排使得美國在太平洋地區暫時沒有部署任何航空母艦。

美聯社先前報導，美國若在接下來一兩個月部署另一艘航艦至太平洋，當地「空窗期」不至於太久。不過，專家指出，這顯示與伊朗作戰已讓部分美國海軍官兵筋疲力竭，也凸顯川普政府持續淡出亞太，將重心轉向西半球。