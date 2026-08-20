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習近平到訪前 美認定美籍研究員敏辛遭中國不當拘留

中央社華盛頓20日綜合外電報導
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美國國務院認定敏辛遭中國不當拘留。（歐新社）
美國國務院認定敏辛遭中國不當拘留。（歐新社）

美國籍緬甸研究員敏辛（Min Zin）6月被中國當局拘捕，美國國務院今天表示已認定敏辛遭不當拘留，這使得確保他獲釋成為美方首要任務。

路透報導，國務院做出此舉幾周後，美國總統川普（Donald Trump）預定在白宮接待中國國家主席習近平。人權團體呼籲，在習近平預計9月24日到訪前，美方應敦促中方釋放敏辛。

國務院今天在聲明中表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）認定「敏辛在中國被不當拘留，這是經過全面審查相關情況後得到的結果」。

國務院也呼籲中方釋放其拘留的其他美國公民。除了敏辛之外，來自波士頓（Boston）的華裔美籍地震學家陳友林（Youlin Chen，音譯）也被中國拘留，美方認為中國對他的指控毫無根據，之前已宣告他被不當拘留。

陳友林的妻子榮玉芳（Yufang Rong，音譯）另發聲明指出，這項認定顯示川普政府將這些被拘留者的自由列為優先事項。

人權團體表示，被中國不當拘留的美國人，人數從十多人到數百人不等，這當中包括以強制手段禁止出境。中國則宣稱所有案件都是依法辦理，並無不當拘留情形。

根據一名官員的說法，敏辛被捕前長住泰國，也曾在美國及緬甸生活。他持有有效的中國簽證，而且以前就去參加過中國的學術會議。

國務院聲明提到，敏辛受中國政府邀請到昆明參加學術會議，於6月3日前往雲南。但一名國務院高官指出，敏辛在機場內就被拘留，近11周來「遭到反覆訊問、隔離及拘禁」。

該名高官今天告訴路透社：「一分鐘前，同事與家人還在跟他講電話，討論抵達時間及在中國的計畫，下一分鐘就失聯了。整整48小時，他的親人不知道他去了哪裡，也不清楚他是生是死，更不知道是誰把他帶走。」

雲南當局最終通知美國大使館，稱敏辛因「危害（中國）國家安全」，正接受刑事調查。

人權人士主張，中國長期實行「人質外交」，拘留包括美國人在內的外國人，以換取在雙邊關係中的籌碼。

包括一些川普政府前官員在內的敏辛支持者已向川普請願，呼籲川普向中方提出此案。

國務院高官指出：「敏辛的案子引起其他學者嚴重關切，擔心自己會不會被中國誘捕及拘留。」

中國外交部6月已證實對敏辛採取刑事拘留，稱其涉嫌從事間諜活動及危害中國國家安全。

敏辛以前是學運人士，參與過緬甸1988年的民主運動，亦曾在美國加州大學柏克萊分校念政治學。

他也協助創辦了「戰略與政策研究所」（ISP-M），該智庫起初設於緬甸境內，於2021年緬甸軍方推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府後遷至海外。而中國已經公開支持緬甸新政府。

精華 FAQ

  • 國務卿盧比歐經全面審查後作出認定，認為敏辛在中國被拘留的過程與理由不符正當程序。美方因此將確保他獲釋列為首要任務，並要求中方放人。

  • 他6月受中國政府邀請赴昆明參加學術會議，進入雲南後就在機場內被拘留，之後近11周遭到反覆訊問、隔離與拘禁，中方後來稱他涉間諜與危害國安。

  • 事件發生在習近平預計訪美前夕，使美方與人權團體更要求中方釋放敏辛；同時也加深學界對赴中風險的疑慮，並強化外界對中國人質外交的批評。

習近平 國務院 緬甸

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