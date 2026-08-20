奧薩夫連續數月猛批川普 被認為是有意問鼎2028「試鏡」

民主黨喬治亞州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)。（美聯社）

華爾街日報20日報導，民主黨 喬治亞州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)連續數月猛批川普 總統，某些人認為這是為問鼎2028年總統大選的「試鏡」；39歲的奧薩夫正在爭取連任，今年2月演說的短片引起網路瘋傳，自由派人士為之振奮，奧薩夫選舉團隊獲得全國各地支持者捐款數百萬，但他的言行也引來川普惱怒。

奧薩夫周末期間在亞特蘭大批評川普「寧可跟漂亮女助理一起出差也不願認真工作」，結果遭到白宮 反駁。今年4月，奧薩夫在一場活動中說，當一般百姓在日常消費面臨價格上漲時，第一家庭財富卻增加數十億，「因為他們是騙子，大家都知道的」。

截至6月30日，奧薩夫在這個任期選舉募款累計9800萬元，連任選舉民調持續領先共和黨挑戰者柯林斯(Mike Collins)。

就在奧薩夫與白宮爆發口水戰之際，民主黨陣營對奧薩夫贏得連任感到越來越有信心。

選舉季節還未升溫時，華府與喬州共和黨人都把拿下奧薩夫席次看成首要目標，好讓共和黨在參院維持多數，但現在狀況已經不同。柯林斯一直受到負面新聞困擾，包括女婿與白人民族主義有關。聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)申報資料顯示，柯林斯從去年以來共計募得740萬選舉資金。

某些共和黨人士則認為，奧薩夫抨擊川普私人助理娜塔莉‧哈普(Natalie Harp)，可能給柯林斯帶來逆轉勝的機會。

喬州共和黨選舉策略專家雷克(Chip Lake)說，奧薩夫本來可望贏得連任選舉，直到最近突然搞錯職務變成在選總統。

雷克說：「找白宮女助理做為吵架對象，並不是競選參議員的選舉策略，這是2028年的試鏡錄影帶(audition tape)。」

另一名共和黨選舉策略專家弗斯特(Katie Frost)說，奧薩夫正在踏進格鬥場上的中心圈，準備跟政治史上最加反擊高手較量，「這是大膽的一招，且讓我們看看結果如何」。

2017年，當時30歲、沒有公職經驗的紀錄片製作人奧薩夫參選代表亞特蘭大郊區的國會席次特別選舉，引起全國注意。最後選舉結果雖然失敗，奧薩夫卻讓民主黨高層留下深刻印象。奧薩夫後來角逐喬州聯邦參議員，2021年在決選勝出，到華府後頗為低調，很少跟媒體交談或捲入是非。