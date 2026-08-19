川普將提名白宮國內政策委員會副主任奧弗頓 出任FDA局長

白宮國內政策委員會副主任奧弗頓。(歐新社)

食品及藥物管理局(FDA )前任局長馬卡里(Marty Makary)下台大約三個月後，CNN報導，消息人士表示，川普 總統將提名白宮 國內政策委員會(Domestic Policy Council)副主任奧弗頓(Heidi Overton)遞補遺缺。紐約時報報導，奧弗頓強烈反對墮胎，大力支持衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)倡議的「讓美國再次偉大與健康」(Make America Great and Healthy Again)運動。

擁有新墨西哥大學(University of New Mexico)醫學院學位、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)臨床調查研究博士的奧弗頓曾在川普第一任政府短暫服務，後來加入保守派智庫「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute)。

奧弗頓在川普第二任政府白宮國內政策委員會崗位上，對於研擬及執行川普政府醫療政策扮演核心角色。川普日前在橢圓形辦公室簽署改革兒童疫苗接種政策的行政命令，奧弗頓是在川普背後排排站的資深官員之一。

川普將提名奧弗頓掌理食藥局的消息由彭博新聞率先披露，CNN與紐約時報等媒體相繼跟進。

艾瑞卡‧施瓦茲(Erica Schwartz)獲川普提名出任聯邦疾病防治中心(CDC)主任的人事案，本月稍早在參議院表決過關。CNN分析，奧弗頓任命案可能在參院健康委員會引起另一場表決角力戰。共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)對於川普政府疫苗政策產生疑慮，導致施瓦茲提名程序延誤。

馬卡里今年5月下台之後，衛生高層官員一直尋找新任食藥局局長人選。CNN報導，高層官員對於新任局長的主要考量條件在於有能力穩定因為人事異動頻繁、決策引發內部紛爭的食藥局局勢。

知情人士說，尋找新任局長的過程很快就把範圍縮小到最終幾名候選人，除了奧弗頓之外，知名癌症醫師瓦西爾卡(Jeff Vacirca)也榜上有名，奧弗頓最後得以勝出是因為跟白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)關係密切，而且原本就跟川普建立友好關係。

過去幾個月與衛生部密切合作的農業部長羅林斯(Brooke Rollins)也是奧弗頓的重要盟友，兩人曾在川普第一任政府以及「美國第一政策研究中心」共事。